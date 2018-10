Panos Panay presenta ufficialmente Surface Studio 2

surface-phone

: @geetraj4u @zacbowden @Daniel_Rubino @panos_panay bhai all time windows phone fan !! - SanwerJaroli : @geetraj4u @zacbowden @Daniel_Rubino @panos_panay bhai all time windows phone fan !! -

(Di mercoledì 3 ottobre 2018) Dopo l’annuncio diPro 6 eLaptop 2 in colorazioni bianca e nera,, durante l’eventodi New Yorkanche2. Come perPro 6 eLaptop 2, non vengono apportate modifiche al form-factor, ma una notevole miglioria delle caratteristiche hardware. La nuova scheda video NVIDIA Graphics è più performante di addirittura il 50% in più del vecchio modello e il display ha una luminosità e un contrasto rispettivamente del 38% e 22% in più.è disponibile con un processore Intel settima generazione e con un disco SSD fino a 2TB. Anche in questo caso, la disponibilità sarà a partire dal 16 Ottobre negli Stati Uniti. Ecco il video: