Pallavolo – Millenium Brescia | parla Mazzola | “test utili | stiamo affinando i nostri

Pallavolo - la Millenium Brescia presenta l’americana Washington : “orgogliosa di indossare questa maglia” : presentata nella sede del nuovo sponsor la giocatrice dal Colorado, subito a suo agio nel mondo Millenium: “fiera di essere qui, ambiente ottimo” Al via la sesta settimana di preparazione in casa Banca Valsabbina Millenium Brescia, caratterizzata da una doppia presentazione: la prima sul piano tecnico e la seconda su quello sponsor. Ieri pomeriggio, presso la sede del nuovo top sponsor Olimpia Splendid a Cellatica (Brescia), è ...

Pallavolo - la Millenium Brescia sconfitta dalla Pomì in un test match : buone le indicazioni per coach Mazzola : Ancora senza Pietersen, le Leonesse strappano solo un set alla Pomì. Alcuni buoni segnali di crescita ma il lavoro da fare è ancora tanto. Veglia: “siamo sulla strada giusta, cresciamo” Nuova tappa di avvicinamento della Banca Valsabbina Millenium Brescia verso l’esordio nel campionato di A1. Le Leonesse, guidate da Enrico Mazzola, hanno affrontato la Pomì Casalmaggiore in un test match di importante valore. ...

Pallavolo – Un nuovo sponsor per la Millenium Volley : Olimpia Splendid è nuovo top sponsor del Volley Millenium Olimpia Splendid, gruppo industriale italiano che si distingue nella progettazione, produzione e commercializzazione di prodotti nel mondo della Climatizzazione, del Riscaldamento, del Trattamento dell’Aria e dei Sistemi Idronici, è il nuovo Top sponsor di Millenium Volley. Olimpia Splendid sceglie di entrare nel mondo dello sport in una disciplina come la Pallavolo, e in ...

Pallavolo - finisce in parità l’amichevole della Millenium Brescia con la Delta Informatica Trentino : Le Bresciane prive di Pietersen pareggiano contro l’A2 trentina. Arrivano segnali incoraggianti da Rivero, in costante miglioramento. Nicoletti top scorer, bene Villani finisce in parità con il risultato di 2 set a 2 il ritorno del test match della Banca Valsabbina contro la Delta Informatica Trentino, interessante formazione di serie A2 guidata da coach Negro. L’allenamento congiunto, disputato a Storo (Trento) ed inserito nel ...

Pallavolo - nuova partnership per la Millenium Brescia : ItCore sarà main sponsor del settore giovanile : La società Bresciana ha firmato un contratto di sponsorizzazione con la ItCore Spa per quanto riguarda il settore giovanile L’Azienda Bresciana di via Fura sarà sponsor delle giovanili Millenium. ItCore SpA è azienda all’avanguardia nelle infrastrutture ICT a supporto di tutto il mondo informatico, con particolare riguardo al mondo industriale e produttivo. Nata nel cabling, ha trovato il suo spunto di sviluppo nel networking, nel wi-fi e ...

Pallavolo - la Millenium cede in amichevole alla Zanetti Bergamo : Pietersen e Villani in doppia cifra : Le orobiche superano 4-0 Brescia che ritrova Di Iulio, dopo un primo set rivedibile le Leonesse si rimettono in carreggiata e macinano esperienza Terza uscita precampionato della Banca Valsabbina Brescia che, ancora priva di Washington, ha sostenuto un allenamento congiunto con la Zanetti Bergamo nella prestigiosa cornice del PalaNorda di Bergamo. In doppia cifra Pietersen e Villani con 13 punti a testa, mentre per le rossoblù Mingardi con ...

Pallavolo - Millenium sconfitta in amichevole : la Unet E-work si impone 3-1 al PalaYamamay : Al PalaYamamay la Millenium si ben difende contro la quotata Unet E-work Busto Arsizio, nonostante qualche acciacco in rosa Seconda uscita stagionale della Banca Valsabbina Millenium ieri pomeriggio, quando le Leonesse bresciane sono state superate per 3-1 dall’Unet E-work Busto Arsizio al PalaYamamay in un allenamento congiunto di alto profilo, davanti a circa 300 spettatori. Nonostante la sconfitta lo staff tecnico ha trovato ...

Pallavolo - ripresa ieri la preparazione della Millenium Brescia : in settimana previste due amichevoli : Uyba e Zanetti sono i prossimi allenamenti congiunti della Millenium Brescia. Mercoledì a Busto, Venerdì a Bergamo ripresa ieri la preparazione precampionato della Banca Valsabbina Millenium Brescia, che in settimana prenderà parte a un doppio test match. Le Leonesse proseguiranno con le sedute di sala pesi alla palestra Skyline di Montichiari e con gli allenamento tecnici al PalaGeorge, in vista del secondo allenamento congiunto ...

Pallavolo - si arricchisce il numero di sponsor della Millenium Brescia : firmato l’accordo con la Euro Image 2000 : La Millenium Brescia ha reso noto di aver sottoscritto un nuovo rapporto di parnership commerciale con Euro Image 2000 La Millenium Brescia dà il benvenuto tra i propri sponsor alla Euro Image 2000, che opera da oltre vent’anni nel settore della comunicazione visiva per fornire un servizio di alta qualità nella produzione in digitale di immagini di piccolo e grande formato. L’esperienza maturata abbinata alla flessibilità operativa e al ...

Pallavolo - il preparatore atletico della Millenium svela : “il ritmo è serrato - tutte le ragazze danno il massimo” : Durante la terza settimana di lavoro precampionato per la Banca Valsabbina Millenium, diventa sempre più importante il lavoro di preparazione, coordinato dal preparatore atletico Sergio Padovani Dopo quasi 20 giorni dal via della stagione, avvenuto lo scorso 27 agosto, tra sedute pesi, allenamenti tecnici e preparazione in piscina, lo storico preparatore atletico bianconero della Millenium Sergio Padovani stila una prima analisi del lavoro ...

Pallavolo - nuovo sponsor per la Millenium Brescia : sulle maglie arriva Gabogas : La Millenium Brescia è lieta di annunciare Gabogas fra gli sponsor di maglia Gabogas nasce nel 1956 da un’idea del suo fondatore Giovanni Galvagni, e oggiopera in tutto il mercato nazionale della distribuzione del G.P.L. con oltre 50 dipendenti, tra addetti specializzati nella progettazione, assistenza e manutenzione di ogni impianto e trasporti, che lavorano nella sede di Vobarno e nel nuovo stabilimento di Brescia. L’innovazione, la ...

Pallavolo - iniziata la preparazione dell’Under 18 e dell’Under 16 della Millenium Brescia : La stagione 2018-19 del settore giovanile della Millenium è entrata nel vivo con l’inizio della preparazione delle piccole Leonesse dell’Under 18 (serie D) e Under 16 (Prima Divisione) I due gruppi agli ordini di Matteo D’Auria, Gabriele Montano e Mattia Cozzi, si sono ritrovati nei giorni scorsi presso la palestra polivalente Raffaello in via Raffaello Sanzio a Brescia (quartiere San Polo), impianto che dalla scorsa ...

Pallavolo - confermata la partnership tra la Millenium e la New Sintesi : New Sintesi si conferma premium sponsor della formazione lombarda anche per la prossima stagione Arriva la riconferma di quello che ormai è uno storico sostenitore Millenium, si tratta di New Sintesi, che rilancia la sua partecipazione al progetto delle Leonesse da premium sponsor. Da oltre trent’anni anni sul mercato, opera per la conservazione del materiale cartaceo di biblioteche e archivi, progettando e realizzando i propri prodotti ...