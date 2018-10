Pagelle TV della Settimana 24-30 09 2018 Promosso Temptation Island Vip Bocciati

Ciclismo - Mondiali 2018 : le Pagelle della prova in linea. Alejandro Valverde in trionfo - Gianni Moscon super - male Alaphilippe e la Colombia : Era uno dei nomi più quotati, forse colui che era più atteso da quando è stato svelato il percorso lo scorso anno. Alejandro Valverde questa volta non sbaglia e a 38 anni va a prendersi il titolo iridato che gli era tanto mancato durante la carriera. Corsa eccezionale per l’iberico che in quel di Innsbruck domina la prova in linea dei Mondiali 2018 di Ciclismo battendo Bardet e Woods. Bene l’Italia con un super Gianni Moscon . Andiamo ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : le Pagelle della prova in linea femminile. Van der Breggen mostruosa - super bronzo per Guderzo : Un percorso durissimo, una prova in linea femminile per il Mondiale di Innsbruck davvero spettacolare sin dai primi chilometri. C’è però una sola padrona: Anna Van der Breggen tiene in terra olandese la maglia iridata con una gara dominata davvero in lungo e in largo, vinta per sfinimento rispetto alle avversarie. L’atleta orange non ha lasciato spazio a nessuna delle rivali. C’è gioia anche per l’Italia con il bronzo di ...