Pagelle PSV Eindhoven-Inter 1-2 | Champions League 2018-2019 | Voti | Icardi e Handanovic

oasport

: RT @passione_inter: ??LE PAGELLE DI #PSVINTER?? #Icardi ?? #Nainggolan 7,5 #Perisic e #DAmbrosio… LEGGI QUI: - vituu1908 : RT @passione_inter: ??LE PAGELLE DI #PSVINTER?? #Icardi ?? #Nainggolan 7,5 #Perisic e #DAmbrosio… LEGGI QUI: - sportface2016 : #PSVInter | Le pagelle della partita #UCL - passione_inter : ??LE PAGELLE DI #PSVINTER?? #Icardi ?? #Nainggolan 7,5 #Perisic e #DAmbrosio… LEGGI QUI: -

(Di mercoledì 3 ottobre 2018) CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI PSVDALLE ORE 21.00 L’ha sconfitto il PSVper 2-1 nella seconda giornata della. Pesantissima vittoria in rimonta dei nerazzurri che con Nainggolan ehanno ribaltato il gol di Rosario. Di seguito ledi PSV1-2. CLICCA QUI PER IL VIDEO CON GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITAPSV-1-2:: 7. Compie un miracolo stellare su Malen al 78′, fondamentale per difendere il vantaggio. Il portiere è sempre stato ben presente nelle dinamiche di squadra, ha fatto la differenza anche nel primo tempo dove si è inventato un paio diventi importanti (uno gli è costato anche il giallo). Non può nulla sul gol di Rosario. D’Ambrosio: 6. Prestazione di ordinaria amministrazione, ogni tanto è troppo alto e il PSV ...