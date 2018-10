Padovafiere : al via dal 6 ottobre Tecnobar&Food (2) : (AdnKronos) - Tecnobar&Food 2018 è riconosciuto come il palcoscenico ideale dove le aziende lanciano nuove tecnologie inedite e mostrano le innovazioni di prodotto che sono la chiave del successo di ogni impresa. Tecnobar&Food 2018 è il momento di riferimento per uno dei comparti più importanti dell