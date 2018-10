Padova | Gdf | operazione ' Gold Trash' | danni erariali per oltre 1 | 5 mln di euro 2

liberoquotidiano

: Padova: Gdf operazione Gold Trash danni erariali per oltre 15 mln di euro - #Padova: #operazione #Trash #danni - zazoomblog : Padova: Gdf operazione Gold Trash danni erariali per oltre 15 mln di euro - #Padova: #operazione #Trash #danni - zazoomnews : Padova: Gdf ritira dal mercato 25 mln articoli bigiotteria pericolosi - #Padova: #ritira #mercato #articoli - zazoomblog : Padova: Gdf ritira dal mercato 25 mln articoli bigiotteria pericolosi - #Padova: #ritira #mercato #articoli -

(Di mercoledì 3 ottobre 2018) (AdnKronos) - Il danno erariale, determinato in 1.532.291 diè derivato dal maggior prezzo pagato dalla partecipata pubblica in sede di “proroga tecnica” rispetto al medesimo servizio reso nell’ambito dell’appalto precedente, poi scaduto. In, un ulteriore danno economico è da ricondurre al