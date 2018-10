Pace fiscale non sarà per tutti | tra i requisiti probabile tetto a 500 mila euro

Di Maio : 'Sì a Pace fiscale - non votiamo un condono' : 'Nelle prossime ore attraverso il Def avrete modo di vedere tutti i dettagli della pace fiscale, è chiaro che noi non votiamo un condono'. Così il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi ...

Pace fiscale - ecco le quattro verifiche per capire chi è «ammesso» e chi è fuori : La fattibilità e la convenienza della Pace fiscale dipenderanno dall’ammontare delle somme contestate dal Fisco, dallo stato dell’eventuale contenzioso, dalla presenza di debiti Iva e dal raccordo con le rottamazioni delle cartelle già in corso...

Manovra - Di Maio vs Moscovici : “Fa terrorismo sui mercati”. E su Pace fiscale : “Non votiamo condono” ma non risponde alla domanda : Scontro sulla Manovra tra il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio,e la Commissione europea. Dopo le parole del commissario agli Affari economici, Pierre Moscovici, e la bocciatura arrivata dal vicepresidente della Commissione Ue, Valdis Dombroviskis (“Il Def non sembra compatibile con le regole del Patto“), da Roma è il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico a replicare: “Stamattina a qualcuno non andava ...

Pace fiscale - ma non per tutti : ecco tutte le categorie escluse : Pace fiscale sì, Pace fiscale no. Il def è stato approvato dal Consiglio dei ministri ma ora la sfida si sposta sulla legge di Bilancio. Oltre ai soldi per la 'quota 100' sulle pensioni, il governo ...

Come funzionerà la “Pace fiscale” - il condono del Governo Conte : Stando alle iniziali indiscrezioni, il condono del Governo Conte avrà due caratteristiche principali: soglia a 500.000 euro e tre aliquote per la riscossione poste al 6-15-25% a seconda della situazione oggettiva del contribuente. Ci sono però dei punti ancora da chiarire, per esempio per il vicepremier Luigi di Maio dovrebbe poter accedere alla pace fiscale solo chi ha presentato la dichiarazione dei redditi, ma non ha poi pagato il dovuto, e ...

Pace fiscale - evasori o contribuenti “in difficoltà”? Le Entrate hanno i dati per distinguerli ma non li usano : “Un efficace aiuto ai cittadini in difficoltà“, dice il contratto di governo. Sarà riservata a “gente onesta che non poteva pagare“, ripete Luigi Di Maio. Gente “disperata”, precisa Matteo Salvini. “Milioni di italiani che hanno fatto la dichiarazione dei redditi e poi non sono riusciti a versare tutto il dovuto”. I confini della Pace fiscale che l’esecutivo inserirà nell’annunciato ...

McDonald’s - Amazon e Ronaldo : in Lussemburgo «Pace fiscale» per tutti : Dall Granducato inizia il viaggio del Sole 24 Ore nei Paesi dell’Unione europea la cui aggressività fiscale penalizza il libero mercato e la reale concorrenza tra le imprese, creando un mancato introito fiscale stimato dalla Commissione di Bruxelles tra i 50 e i 70 miliardi di euro all’anno...

Tutte le incognite della Pace fiscale Gettito da 3 - 5 a 10 miliardi di euro : L'unica cosa certa è chi vi fanno tutti grande affidamento per fare cassa. La stima è ferma a 3,5 miliardi di euro, anche se difficilmente sarà messa nero su bianco nel bilancio a copertura di qualche ...

Pace fiscale - Per la sanatoria tetto verso quota 500 mila euro : Due giorni fa il viceministro all'Economia, Massimo Garavaglia, ha detto che il tetto sarà 500 mila euro. Secondo il Carroccio, infatti, limiti troppo stringenti potrebbero determinare un insuccesso ...

Cartelle e liti - la Pace fiscale punta ai debiti fino a 500mila euro : Una pace fiscale con tetto a 500mila euro. A fornire la soglia aggiornata della sanatoria per i debiti e le liti in corso con il Fisco è stato il viceministro dell'Economia, Massimo Garavaglia, Lega,, durante la trasmissione Agorà di RaiTre. Una soglia,

