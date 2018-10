Overwatch | un breve teaser presenta il LEGO dedicato a Tracer

eurogamer

(Di mercoledì 3 ottobre 2018) Oltre a una linea di nuovi Funko Pop!, sapevamo chesarebbe stato protagonista di alcuni set, di cui oggi riceviamo un assaggio grazie a unpubblicato da Blizzard sul profilo Twitter ufficiale del gioco.Nel, riportato da Polygon, possiamo vedere Jeff Kaplan, director di, intento a montare la figura a mattoncini di, una delle eroine più amate dai giocatori.sarà solo uno dei personaggi dell'hero shooter di Blizzard che saranno proposti in versione, anche se al momento mancano conferme su quali altri eroi saranno effettivamente venduti dall'azienda.Quel che sappiamo è che ogni personaggio potrà arrivare sul mercato in più di una versione, ciascuna per ognuna delle skin più amate dalla community di. Che ne pensate delpubblicato da Blizzard? Siete ansiosi di mettere le mani sui setdi?Read more…