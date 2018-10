OUKITEL non si ferma più e annuncia OUKITEL C11 Pro

OUKITEL WP2 è un rugged che non disdegna esperienze di gaming : OUKITEL WP2 non è il classico rugged phone dalle scarse prestazioni, e sarà in grado di soddisfare anche gli appassionati di gaming. L'articolo OUKITEL WP2 è un rugged che non disdegna esperienze di gaming proviene da TuttoAndroid.