Opere della Valle d’Aosta in esposizione a Metz

Imprese - grandi Opere e futuro di Fi al centro della tre giorni di #IdeeItalia : Sono previsti in tutto 170 interventi tra parlamentari, eurodeputati, consiglieri e amministratori, rappresentanti del mondo del lavoro e dell'associazionismo. Toccheranno vari temi: dalla sanità all'...

"Shamal soffia su Torino" - nelle Opere in mostra al Polo del 900 l'urlo accusatorio della Siria a un'umanità sorda : Non solo fotografie, ma anche quadri e sculture per raccontare il dolore e la sofferenza del poPolo Siriano, straziato da una guerra che miete le sue prime vittime tra i bambini. Al Polo del 900, grande spazio museale torinese, verrà inaugurata il 3 ottobre una mostra dal titolo "Shamal soffia su Torino", retrospettiva sugli scatti della reporter di guerra Andreja Restek, unita alle opere di altri artisti internazionali aventi come tema ...

Mostre. Apertura straordinaria della BCC per visitare le Opere del MIC in occasione di Argillà : In occasione di questo importante appuntamento, la BCC ravennate forlivese e imolese organizzerà un viaggio attraverso l'arte del mondo contemporaneo. E l'istituo bancarioo lo farà tramite l' ...

Crollo ponte : sequestri della Gdf al ministero - al provveditorato Opere pubbliche e alla Spea : Le Fiamme gialle stanno eseguendo un decreto di sequestro emesso dalla procura di Genova che riguarda tutta la documentazione relativa al ponte Morandi. Tra le ipotesi avanza quella di una bolla d’aria in un tirante del viadotto crollato...

Firenze - Nardella 'Governo chiede di fare manutenzione delle Opere pubbliche però taglia i fondi' : 'Chiediamo al Governo come mai ha deciso di tagliare la quasi totalità di fondi del piano periferie dei governi Renzi e Gentiloni, circa due miliardi di euro, visto che molti dei progetti riguardavano ...

PALAZZO HALLEY : UN'ORDINANZA DEL SINDACO INTIMA ALL'AMMINISTRATORE DELLA SOCIETA' PROPRIETARIA DI TRANSENNARLO E DI AVVIARE LE Opere PER LA ... : UN'ORDINANZA a firma del SINDACO Alberto Di Girolamo e predisposta dal Dirigente del Settore Servizi pubblici locali, impone ALL'AMMINISTRATORE pro tempore DELLA Società PROPRIETARIA del PALAZZO ...

10 camion della spazzatura come Opere d'arte. Succede a Washington : Tale of Three by Patricia Goslee AL COACHELLA Anche il Coachella, il Festival indie più cool del mondo, che si svolge ogni anno in California, ha avuto la sua svolta green e si presta molta ...

Tav - l'altolà della Liguria allo stop : 'Senza grandi Opere - investitori in fuga' : Per il porto di Genova sarebbe un funerale, una follia per tutta l'economia del Paese' continua il manager. Per questo Toti risponde 'presente' all'appello lanciato dal collega piemontese Sergio ...

