Salute - Omeopati a : tra visite lampo e fake news la medicina perde di vista l’uomo : In un mondo sempre più digitale, meccanizzato, iper veloce, dominato dal ‘tutto e subito’, “la medicina sta perde ndo di vista l’uomo inteso come individuo nella sua globalità di corpo, mente e spirito”. “E se l’iperspecializzazione è una conquista importante della scienza, rischia di essere pericolosa perché non guarda più all’essere umano nel suo insieme” ma ad un ‘uomo a pezzi’. ...

Salute : Omeopati - tra visite lampo e fake news medicina perde di vista l'uomo : "E se l'iperspecializzazione è una conquista importante della scienza, rischia di essere pericolosa perché non guarda più all'essere umano nel suo insieme" ma ad un 'uomo a pezzi'. In questo quadro ...

‘Ndrangheta Emilia - ‘infiltrazione Omeopatica. Scuola ha detto no a iniziative su strage di Capaci’. Commissario : ‘Lasciati soli’ : Sottovalutazione dell’infiltrazione mafiosa, ritardi investigativi, impreparazione e vulnerabilità delle amministrazioni e del sistema politico, accettazione sociale di personaggi che “non disturbano e non infastidiscono”. Sono le debolezze, gli elementi facilitatori, che hanno consentito alla cosca Grande Aracri di piantare stabili radici nel piccolo comune di Brescello, in riva al Po, e da lì espandere le proprie attività in un’area vasta e ...