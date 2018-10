Oltraggio alla memoria di Loris Stival | rubata la lapide a Santa Croce Camerina

caffeinamagazine

: Un oltraggio alla giustizia! Amal non è una criminale e non dovrebbe essere punita per il suo coraggio. Amal Fathy… - amnestyitalia : Un oltraggio alla giustizia! Amal non è una criminale e non dovrebbe essere punita per il suo coraggio. Amal Fathy… - amnestyitalia : Siamo di fronte a un oltraggio alla giustizia: una persona che ha subito molestie sessuali è stata condannata, ment… - MarekNapoli : RT @CerchiamoDenise: ?? A Santa Croce Camerina distrutta e rubata la lapide di Loris Stival Il nonno Franco: “Questo bambino dà ancora fasti… -

(Di mercoledì 3 ottobre 2018) Arriva direttamente dpagina Facebook di Quarto Grado (il programma di approfondimento sui casi di cronaca condotto da Gianluigi Nuzzi su Rete4, ndr) una notizia sconcertante che riguarda il piccolo Lorys Andrea: ignoti hanno rubato lacon la foto del bambino dall’altarino costruito nei pressi del canalone dove è stato trovato senza vita. Undel piccolo, un gesto che lascia tanta amarezza, specie tra i parenti di, che è stato trovato morto il 29 novembre 2014 in quel punto di. Ovvero il paese siciliano balzato tristemente agli onori della cronaca proprio per l’omicidio del bambino, 8 anni, per cui è stata condannata la madre Veronica Panarello. E ora laa lui dedicata è stata prima vandalizzata e poi. Non c’è infatti più traccia della targa in marmo con la foto fatta mettere da ...