October 2018 Update | come ritornare alla versione precedente di Windows 10

Windows 10 October 2018 Update : come liberare spazio dal PC : Se avete installato Windows 10 October 2018 Update, avrete sicuramente notato un aumento significativo della memoria occupata dal sistema operativo. Questo inconveniente non è dovuto all’aggiornamento in sè bensì ai suoi file temporanei. Oggi vediamo come rimuoverli subito e, di conseguenza, come liberare spazio dal PC o tablet in uso fino a 40GB. E’ doveroso sottolineare però che, nel momento in cui si eliminano tali file, non è più possibile ...

Windows 10 October 2018 Update : elenco delle principali novità : Windows 10 October 2018 Update, identificato con la versione 1809, si sta ormai piano piano diffondendo sui vari PC e tablet supportati. L’aggiornamento è stato testato a lungo dagli utenti iscritti al programma Insider e, sebbene il numero effettivo di novità sia minore rispetto alle versioni precedenti, Microsoft ha comunque introdotto alcune nuove funzionalità molto utili nell’ambito della produttività. In questo articolo ...

Scaricare ISO Windows 10 October 2018 Update Gratis : Dove Scaricare Windows 10 October 2018 Gratis ISO? Come Scaricare ultima versione Windows 10 October 2018? Download Gratis ISO Windows ultima versione Dove Scaricare Windows 10 October 2018 download italiano Gratis ultima versione aggiornata Come probabilmente hai notato, nella giornata di ieri Microsoft ha rilasciato l’aggiornamento di Windows 10 October 2018. Abbiamo parlato di questa interessante novità in due […]

Non Vedi Windows 10 October 2018 Update? Come Forzare L’Aggiornamento : Come scaricare subito Windows 10 October 2018 Update. Forzare download aggiornamento Windows 10 October 2018 Update. Scarica e installa subito l’update Installare manualmente Windows 10 October 2018 Update e Forzare aggiornamento Come abbiamo visto nel nostro precedente articolo, da qualche ora è disponibile al download Windows 10 October 2018 Update: Novità E Cambiamenti Windows 10 October 2018 Update Peccato […]

Novità E Cambiamenti Windows 10 October 2018 Update : E’ disponibile al download Windows 10 October 2018 Update: quali sono le Novità? Changelog e nuove funzioni Windows 10 October 2018 Update Windows 10 October 2018 Update Grandi Novità per tutti i possessori di un PC o un tablet aggiornato a Windows 10. Come previsto, infatti, dalla serata di ieri è disponibile l’aggiornamento Windows 10 October 2018 Update, il secondo […]

Windows 10 October 2018 Update porta il multitasking sul tuo smartphone : Microsoft ha da poco festeggiato ufficialmente la cifra di ben 700 milioni di computer che utilizzano il sistema operativo Windows 10, ed ha approfittato dell’occasione per rilasciare il suo secondo grande aggiornamento dell’anno: Windows 10 leggi di più...

Windows 10 October 2018 Update : avviato per tutti il roll-out manuale : Durante l’evento di questa sera, Microsoft ha ufficialmente avviato il roll-out manuale di October 2018 Update, il sesto grande aggiornamento di Windows 10. Ciò, in sintesi, significa che a partire da queste ore gli utenti No-Insider che desiderano installare la nuova versione dell’OS targato Redmond possono recarsi in Windows Update oppure utilizzare il tool Upgrade Assistant senza perdere alcun dato. A partire, invece, dal 9 ...

Windows 10 October 2018 Update : data di pubblicazione fissata per il 2 ottobre? : Cominciano a emergere le prime informazioni ufficiose riguardo October 2018 Update, il prossimo grande aggiornamento di Windows 10 atteso da milioni di utenti. Stando ad alcune indiscrezioni provenienti comunque da fonti autorevoli sembra che la build RTM (ready to manufacture), ovvero quella scelta da Microsoft per distribuire il major Update, sia la 17763 sbarcata circa una settimana fa nel Fast Ring. Di conseguenza, questa verrà prima ...

Windows 10 October 2018 Update : elenco completo delle funzioni rimosse o deprecate : Come di consuetudine ad ogni grande aggiornamento di Windows 10 Microsoft provvede, oltre ovviamente ad aggiungere nuove funzionalità, a cancellarne alcune ormai considerate vecchie oppure semplici doppioni. Nel caso di October 2018 Update (versione 1809), il cui rilascio al pubblico – ricordiamo – dovrebbe avvenire entro e non oltre il prossimo mese, la lista completa delle feature rimosse o deprecate ossia fuori sviluppo è stata ...