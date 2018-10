Occhi al cielo al Parco astronomico di Rocca di Papa | ecco il ricco programma di

Mondiali ciclismo 2018 - Il ct Cassani alza gli Occhi al cielo : 'Scarponi sarà il nostro nono uomo' : Il commissario tecnico della Nazionale Italiana ha sottolineato come sarà il compianto Michele Scarponi il nono uomo che aiuterà gli azzurri alla scalata mondiale L'ora x si avvicina, la Nazionale ...

Stelle cadenti di settembre - Occhi al cielo : ecco quando : Il cielo di settembre sara' colorato da una serie di Stelle cadenti. Si comincia il 5 settembre. Dopo lo spettacolo di Marte, Venere, Saturno e Giove

Meteorite sull'Italia : tutti con gli Occhi al cielo da Nord a Sud : Un lunga scia luminosa verde in cielo accompagnata da un boato: un grosso frammento di Meteorite ha illuminato il cielo...

Occhi puntati al cielo per le stelle cadenti della notte di San Lorenzo : Ogni estate il 10 agosto si aspetta con ansia l'evento più spettacolare dell'anno: la possibile caduta delle stelle cadenti. Quest'anno però il maggior picco di attività delle stelle è previsto alcuni giorni dopo la notte di San Lorenzo, nello specifico il 12 e il 13 agosto. Inoltre nell'anno corrente la visibilità delle stelle è garantita grazie all'assenza della Luna, permettendo in questo modo di non avere ostacoli che impediscano ...

Occhi al cielo al Parco astronomico di Rocca di Papa per ammirare le stelle cadenti : Domenica 12 agosto tutti con il naso all’insù al Parco astronomico “Livio Gratton” di Rocca di Papa per non perdere lo spettacolo delle stelle cadenti. In programma lo speciale evento intitolato “La notte delle stelle – Armonie tra cielo e terra”, dedicato alla scoperta e all’osservazione del famoso e atteso sciame meteorico delle Perseidi. L’evento, organizzato dall’Associazione Tuscolana di Astronomia (ATA) in coincidenza con il picco delle ...

Ancora con gli Occhi al cielo - si avvicina l'appuntamento con le stelle cadenti di agosto : Tornano puntuali, come ogni anno, le stelle cadenti di agosto, le Perseidi, note anche come le 'Lacrime di San Lorenzo', uno dei fenomeni astronomici più popolari che il cielo ci regala sempre a ...

Occhi al cielo per le Perseidi - le stelle cadenti di agosto : ecco come e quando vedere le “Lacrime di San Lorenzo” : Da sempre gli uomini, attratti dalla bellezza della volta celeste, hanno osservato le stelle cadenti singole o gli sciami. In realtà, non esiste termine più scorretto di “stelle cadenti”, dato che le scie luminose che vediamo nel cielo non possono essere “stelle in caduta libera”, essendo corpi enormi, caldissimi, composti principalmente da idrogeno ed elio, che terminano le loro lunghissime vite (miliardi di anni) esplodendo o spegnendosi in ...

Eclissi totale di Luna - lo spettacolo del satellite tra i monumenti della Capitale : a Roma tutti con gli Occhi al cielo : Tantissime persone a testa in su, ieri sera a Roma (e nel mondo), per ammirare l’Eclissi totale di Luna più lunga del secolo, durata un’ora e 43 minuti, e la grande opposizione di Marte, altro raro evento astronomico. Il pianeta rosso, in particolare, è in questi giorni alla distanza minima dalla Terra. L'articolo Eclissi totale di Luna, lo spettacolo del satellite tra i monumenti della Capitale: a Roma tutti con gli occhi al cielo ...

