Nuovo promo de I Medici 2 con Daniel Sharman nei panni del “debole” Lorenzo | tutti i

American Horror Story Apocalypse incontra Hotel nel Nuovo promo e i fan sperano in un doppio crossover : Nello scorso episodio di American Horror Story Apocalypse il pubblico ha assistito ai primi "momenti" dell'annunciato crossover tra Murder House e Coven. Proprio quando la situazione stava peggiorando per i superstiti, ecco che nel covo sono apparse le amate streghe e tutto è destinato a cambiare. Il pubblico era talmente concentrato sul crossover tra i due temi più riusciti della storia della serie che forse non ha notato alcuni segnali che ...

Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro : il Nuovo materiale promozionale ci svela tutto : Manca poco alla presentazione dei nuovi top di gamma di Huawei, che avverrà a Londra il 16 ottobre, eppure già sappiamo molte delle caratteristiche interessanti che questi due device portano con sé. Pare infatti che una sequela di immagini promozionali siano state rilasciate da Israele rendendo note alcune delle specifiche tecniche dei Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro. Tutte le novità di Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro Tramite il rilascio di queste ...

Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro svelati quasi completamente da Nuovo materiale promozionale : Prezzi, specifiche e funzioni di Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro svelate da una serie di immagini promozionali. In arrivo anche un nuovo sistema di raffreddamento. L'articolo Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro svelati quasi completamente da nuovo Materiale promozionale proviene da TuttoAndroid.

Nuovo video promo de I Medici 2 con Daniel Sharman - Lorenzo de’ Medici tra congiure e Rinascimento fiorentino : Il Nuovo promo dei I Medici 2 ricorda al pubblico che l'acclamata produzione internazionale di Rai1 sta per tornare sui nostri schermi e incrementa ulteriormente le aspettative del pubblico. Sulla pagina Facebook ufficiale della serie si preannuncia un ritorno in grande stile con "un Nuovo fiammante promo della seconda stagione". Protagonista indiscusso del trailer è Lorenzo il Magnifico, interpretato da Daniel Sharman (già visto in Teen ...

Promozione - l'Atletico Centobuchi vince sul Nuovo prato di Montalto : Montalto E' stato con un gol messo a segno in avvio di primo tempo da Liberati che l'Atletico Centobuchi ha espugnato lo stadio di Montalto. L'inaugurazione del nuovo manto erboso del 'Funari' è ...

Bake Off Italia 2018/ Diretta terza puntata - promo : tanti pasticci in cucina - chi sarà il Nuovo eliminato? : Bake Off Italia 2018: chi sarà eliminato nella terza puntata e chi vincerà il grembiule blu? Concorrenti e prove. I giudici: Ernst Knam, Clelia D’Onofrio e Damiano Carrara(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 13:35:00 GMT)

Will e Grace 10 : Nuovo promo con tutte le new entry (VIDEO) : Will e Grace 10 ci ha appena regalato un nuovo promo. Aumenta sempre di più l’attesa per il ritorno della sitcom più amata degli ultimi decenni. I quattro protagonisti non saranno le solite star che vedremo nello show: come sappiamo sarà presente David Schwimmer al fianco di Matt Bomer e molti altri ancora. Il promo di Will e Grace 10 ci regala con un’unica carrellata tutto quello che ci aspetta nella decima stagione. Will e Grace 10 ...

Nuovo promo per Solo 2 : Marco è un Corona adesso - la serie in onda dal 23 settembre? Ecco l’indizio : Canale 5 è pronta a ripartire alla grande e dopo aver lanciato il Grande Fratello Vip, Temptation Island Vip e aver annunciato l'arrivo di Tu si Que Vales al sabato sera, sembra che le fiction siano state rimandate al mese prossimo, a ottobre, cominciando proprio da Solo 2. Marco Bocci e la seconda stagione della sua serie sono previste per la domenica sera da metà ottobre e, quindi, per il momento, il pubblico dovrà accontentarsi Solo di ...

Svelato il promo di Young Sheldon 2 - nella seconda stagione un Nuovo legame con The Big Bang Theory (video) : nella notte, la CBS ha Svelato il promo di Young Sheldon 2. I nuovi episodi debutteranno lunedì 24 settembre, preceduti dalla dodicesima e ultima stagione di The Big Bang Theory. Entrambe le serie poi torneranno alla loro consueta slot, al giovedì sera. Il network ha anche divulgato la sinossi del primo episodio di Young Sheldon 2, in cui si legge: Dopo che Sheldon smonta il frigorifero per fermare un ronzio disturbante, riceve una lettera in ...

X Factor - Nuovo caso Argento : viene "oscurata" nella promo : Partenza con il botto e con le polemiche per X Factor 2018. Il talent show musica di Sky , partito giovedì sera su Sky Uno , ha fatto il pieno di ascolti. Forse anche per l'affaire Asia Argento , che ...

The Flash 5 : il Nuovo promo rivela il segreto di Nora? (VIDEO) : The Flash 5 promo & news – Continua a salire l’attesa per tutti i fan del supervelocista. Mancano ancora poche settimane e finalmente scopriremo grazie a The CW che cosa accadrà nella nuova trama. Un posto d’onore come sappiamo verrà riservato a Nora, la figlia di Iris e Barry venuta dal futuro. Sappiamo anche che nasconde qualcosa e forse il nuovo promo di The Flash 5 ci ha regalato una possibile risposta. The Flash 5 ...

Il Nuovo promo di Non Dirlo al Mio Capo 2 - Lino Guanciale e Vanessa Incontrada tra new entry e un triangolo (video) : Rai1 ha pubblicato un nuovo promo di Non Dirlo al Mio Capo 2 che mostra i nostri protagonisti interagire con le new entry della prossima stagione e qualche altra novità. Stavolta, Lisa Marcelli (interpretata da Vanessa Incontrada) dovrà affrontare una nuova e inaspettata rivale in amore: si tratta di Nina (Sara Zanier), moglie dell'avvocato Vinci (Lino Guanciale), arrivata nello studio nel finale della prima stagione. Ma non è tutto. Lisa ...

Alla prima in Italia il Nuovo Huawei Mate 20 Lite : promozione speciale abbinata : Non è passato inosservato ieri l'atteso Huawei Mate 20 Lite, non un top di gamma totale, ma comunque un dispositivo che siamo sicuri riuscirà a dire la sua, ed a farsi preferire da diversi utenti. Il terminale sarà disponibile all'acquisto in Italia a partire dal 3 settembre, al prezzo lancio di 399 euro, combinato ad una promozione speciale: chi sceglierà di acquistare il dispositivo entro il 30 settembre, riceverà in regalo l'accessorio Huawei ...