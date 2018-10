Nuovo attacco di Moscovici all' Italia | ' Governo euroscettico e xenofobo'

Salvini - Nuovo attacco : «Cercate Juncker sobrio o barcollante su Google» : Salvini di nuovo contro Juncker. «Questo signore è il capo del Governo di 500 milioni di europei, un signore che arriva da un paradiso fiscale come il Lussemburgo. Se cercate su google Juncker 'sobrio' o 'barcollante', vedrete immagini a volte impressionanti». Lo dice il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, tornando a criticare a 'Mattino Cinque' su Canale 5, il presidente della Commissione europea.

Nuovo smacco per Facebook - disconnessi in 90 milioni per attacco hacker : Una falla avrebbe esposto 50 milioni di utenti. Altri 40 milioni scollegati per precauzione. "Abbiamo risolto il problema", ha scritto Mark Zuckerberg. "Ma non sappiamo ancora se gli account sono stati utilizzati in modo improprio". Il bug era nella funzione 'Anteprima del...

Migranti - Nuovo attacco della Francia sull'Aquarius : la soluzione non è fuori da Ue : Il portavoce del governo esorta l'Italia a non chiudersi di fronte a una soluzione europea: 'Se il signor Salvini pensa di rispondere alla sfida migratoria entro i propri confini, mente al proprio ...

Iran : attacco a parata - 10 morti e 21 feriti Nuovo bilancio : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Paola Caruso - Nuovo attacco all'ex : «Non si interessa alla salute di suo figlio» : Paola Caruso torna ad attaccare il padre di suo figlio, accusandolo di essere totalmente disinteressato alla salute del bambino. La ex bonas sembra aver finalmente raggiunto la serenità...

Nuovo attacco alle pensioni d'oroM5S : "Tagli sopra i 4.500 euro" : "Andremo a tagliare le pensioni superiori ai 4.500 euro non giustificate dai contributi versati a chiunque, ad oggi, abbia preso anche solo un centesimo in più di quanto effettivamente dovuto". Lo afferma il portavoce M5S Davide Tripiedi, vicepresidente della commissione Lavoro alla Camera Segui su affaritaliani.it

Diego Fusaro e Il Nuovo ordine erotico : elogio della famiglia - attacco alla “gendercrazia” - alla femminilizzazione dell’uomo e al pansessualismo voluto dal capitale : Frammenti di un discorso amoroso all’epoca dell’individuo genderizzato, del plusgodimento, e del turbocapitalismo. Diego Fusaro aggiunge un ulteriore tassello alla lunga ed ampollosa esposizione del suo pensiero filosofico ne Il nuovo ordine erotico (Rizzoli). Con un sottotitolo – elogio dell’amore e della famiglia – che promette scintille nel dibattito sull’etica contemporanea. Perché, diciamolo subito, a fare le spese di questo elogio ...

"Pif ipocrita vicino al Pd". Salvini passa all'attacco del Nuovo "nemico vip" : Il tiro contro il ministro dell'Interno è continuato imperterrito con invettive provenienti tanto dalla politica quanto da quel mondo genericamente identificato come radical-chic, un mondo rinchiuso ...

Asselborn - Nuovo attacco a Salvini : 'Usa metodi dei fascisti anni '30 : Il piccolo Lussemburgo in effetti, dai dati europei, ha accolto 250 migranti dall'Italia coi ricollocamenti e si era offerto di ospitarne alcuni dell'Acquarius -

L' attacco hacker a Rousseau ha raggiunto un Nuovo livello. E ora ha un obiettivo preciso : Dopo 24 ore, preciso nella pubblicazione del suo tweet, l'hacker che in questi giorni sta pubblicando i dati di alcuni dei vertici del Movimento 5 stelle è tornato a pubblicare i numeri di cellulari personali di rappresentanti istituzionali pentastellati. Su Twitter R0gue_0 ha pubblicato il numero del sindaco di Roma Virginia Raggi con un post in cui scrive: "Ho dimenticato le quote rosa. Perciò, a gran richiesta: ...

C’è stato un Nuovo attacco informatico contro Rousseau - la piattaforma online del Movimento 5 Stelle : Tra giovedì e venerdì mattina, un profilo twitter associato a un noto hacker ha pubblicato una serie di dati sensibili sottratti a Rousseau, la piattaforma online del Movimento 5 Stelle. Tra gli altri, sono stati pubblicati i numeri di telefono The post C’è stato un nuovo attacco informatico contro Rousseau, la piattaforma online del Movimento 5 Stelle appeared first on Il Post.