Nuova Bmw Serie 3 | a Parigi per sfidare Alfa Romeo Giulia

BMW - La settima Serie 3 - più grande e con una Nuova linea - VIDEO : una delle regine del Salone di Parigi, la BMW Serie 3. Ed è tra i modelli più attesi dagli automobilisti amanti della bella guida, a quasi sette anni dal lancio della generazione attuale. E in questa settima puntata del modello bavarese, la berlina media si presenta aggiornata nello stile, rinnovata nella taglia e nelle proporzioni. Oltre a offrire contenuti inediti relativi ai sistemi di bordo, ai servizi e al comportamento stradale. ...

Nuova Bmw Serie 3 2019 - caratteristiche - prezzo e data d’uscita. Sempre uguale e sempre diversa : Da oltre quaranta anni la Serie 3 rappresenta il concetto stesso di berlina sportiva e con oltre 15 milioni di unità vendute nella sua storia è la BMW più diffusa di sempre, ma anche quella che ne rappresenta meglio lo spirito. Dunque, il nuovo modello si rifà in particolar modo alla tradizione sportiva della Serie e si aggiorna in nella dinamica di guida e nella tecnologia. Presentata oggi al Salone di Parigi, arriverà sul mercato a marzo 2019 ...

Nuova Bmw Serie 3 : il nuovo punto di riferimento tra le berline premium [FOTO] : Per più di 40 anni la BMW Serie 3 Berlina ha caratterizzato il concetto di piacere di guida sportiva nella classe premium di medie dimensioni La BMW Serie 3 con una silhouette precisa e delle superfici attentamente sagomate. Il modello è 85 millimetri più lungo del suo predecessore (4.709 mm), 16 millimetri più larghi (1.827 mm) e solo 1 mm più alto (1.442 millimetri). Il passo 41 millimetri (2.851 mm) e le carreggiate (anteriori: + 43 mm, ...

BMW X5 - Al volante della Nuova generazione : Correva lanno di grazia 1999 quando la BMW presentò la X5, cogliendo di sorpresa I fedeli a una concezione ultratradizionalista del marchio. E molti, fra questi, preconizzarono lugubri un futuro zeppo dinciampi e pubblici ludibrii per il modello progenitore dellinaudita categoria dei Sav (sport activity vehicle): a Monaco, consigliarono i puristi, si concentrino piuttosto sulle sportive a trazione posteriore e motore longitudinale, lasciando ...

Nuova Bmw Z4 2019 - ecco come sarebbe in versione coupé [FOTO] : Dalla fantasia e bravura di X-Tomi Design nasce questo esercizio di stile capace di far sognare gli appassionati del genere Presentata in anteprima in California al Concorso d’Eleganza di Pebble Beach e recentemente svelata in un’apia galleria di immagini, la Nuova generazione della Bmw Z4 si presenta come un modello completamente inedito, realizzato su una Nuova piattaforma sviluppata con Toyota e caratterizzata da soluzione tecniche e ...

BMW R 1250 GS : è tutta Nuova : La nuova R 1250 RT può essere inoltre equipaggiata con gli allestimenti Option 719, quali le ruote Classic o Sport, una sella esclusiva o due vernici speciali. Per i due modelli boxer è inoltre ...

Nuova Bmw Z4 : classico e futuro si fondono per una nuova sportività con il vento tra i capelli [FOTO] : La nuova spider della Casa di Monaco offre una capote in tessuto classico, un design emozionante e un interno pensato per il massimo piacere di guida La nuova generazione della BMW Z4 si presenta come un’auto sportiva di alto livello che vanta una capote di tessuto classico, un design del corpo della vettura filante e interni pensati appositamente per il guidatore. La biposto è stata progettata per raggiungere la massima agilità, ...

Pirelli a bordo della Nuova Bmw X4 : La robustezza di un modello della gamma BMW X combinata con la potenza di una sportiva e l’estetica di una coupé: è la nuova BMW X4, che ha debuttato allo scorso Salone di Ginevra. Le linee dinamiche del fianco e il tetto discendente come una coupé danno alla BMW X4 una silhouette da sportiva. Aspetto […] L'articolo Pirelli a bordo della nuova BMW X4 sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.

Nuova Bmw X4 : i segreti dell’inedita Gran Turismo a baricentro alto [FOTO e PREZZO] : Il rinnovato SUV-Coupé della Casa di Monaco lascia il segno offrendo personalizzazione, dinamismo e innovazione La Nuova BMW X4 si distingue per il suo carattere unico e per una dinamica di guida sensibilmente migliorata, per il design di impatto che accentua il carattere sportivo della vettura, per gli interni ancora più raffinati, il sistema di assistenza alla guida e per le tecnologie di connettività all’avanguardia. Inoltre, ...

Nuova Bmw Z4 - ritorno alle origini e alla capote in tela : Per sapere tutto sulla Nuova BMW Z4 bisognerà aspettare il prossimo Salone di Parigi in programma a inizio a ottobre, ma intanto la Casa bavarese ha presentato la Z4 M40i First Edition, snocciolando le informazioni che bastano a farci capire di che pasta sia fatta l’auto. Ma prima di parlare della Nuova spider dell’Elica bisogna fare una premessa riguardo alla sua genesi. Quella svelata al Concorso di Eleganza di Pebble Beach è la ...

Da Pebble Beach a Parigi - ecco la Nuova Bmw Z4 : ... come le sospensioni con ammortizzatori a gestione elettronica, il sistema frenante M-Sport e il differenziale a gestione elettronica M-Sport. Tutto ciò a servizio del 6 cilindri da 340 Cv, che ...

Arriva la Nuova Bmw Z4 - 2019 presentata in anteprima negli States - ma presto anche da noi : Un anno dopo la presentazione del concept, la nuova Z4 è tornata. E’ stata presentata in una manifestazione che aveva una perfetta attinenza con il suo modo d’essere. Un concorso di eleganza di “Pebble Beach, in California”. Questa volta però, il suo aspetto è quello definitivo, la versione che presto troveremo nelle nostre strade. Della BMW Z4 abbiamo accennato poco tempo fa, quando abbiamo anticipato le forme e i ...