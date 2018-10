Nunzia De Girolamo | Che rabbia la festa di compleanno negata al bambino autistico

Nunzia De Girolamo : 'Di Maio? Una banderuola - da liberale a statalista' : Perché è vero che Di Maio è geneticamente modificato solo per esigenze elettorali, ma rischia di stravolgere l'economia del Paese' scrive la De Girolamo su Il Tempo .

Nunzia De Girolamo : 'La Lega ha la forza dei numeri ma come diceva Andreotti non vorrei pensare male' : Povero Silvio Berlusconi , in tema di giustizialismo Nunzia De Girolamo anziché citare lui, prende come esempio Giulio Andreotti . L'ex ministro forzista entra nel merito del caso del sequestro dei ...

'È tutto vero'. Nunzia De Girolamo? Non rieletta - ecco che lavoro si è messa a fare : , Continua dopo la foto, Ha insegnato pure a Chicago prima di buttarsi nella cosa pubblica, dove ha fatto una brillante carriera salendo i gradini della politica: assessore all'economia nel Comune di ...

Nunzia De Girolamo : non rieletta in parlamento - ecco che lavoro si è messa a fare : Bella da fare invidia e con una testa che mette timore. Parliamo di Nunzia De Girolamo, l’ex ministro berlusconiano, che, sembra, stia per cambiare vita per sempre. La voce girava da tempo, ora arriva l’ufficialità: dopo l’addio al parlamento riparte (anche) dalla tv. Sarà infatti ospite fissa di Massimo Giletti a Non è l’arena, il talk su La7 che riprenderà domenica 23 settembre. “Avevo anche altre proposte ...

Nunzia De Girolamo pronta a lasciare Forza Italia : a settembre la convention degli azzurri delusi : Silvio Berlusconi saluta tutti e se ne va in vacanza in Sardegna. Al solito, la permanenza a Villa Certosa sarà un misto di relax e lavoro. A breve nell' isola si celebreranno le elezioni regionali. '...

Nunzia De Girolamo/ Il primo incontro con il marito Francesco Boccia (Non disturbare) : Nunzia De Girolamo questa sera si racconta a non disturbare, il programma in seconda serata condotto da Paola Perego. La vita, la carriera e il matrimonio con Francesco Boccia(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 10:57:00 GMT)

Nunzia De Girolamo : "Francesco Boccia? Colpo di fulmine. Silvio Berlusconi non ha più il cellulare" : Nunzia De Girolamo, ex ministro ed ex deputata di Forza Italia, è la seconda ospite di Non disturbare, il programma di interviste al femminile di Paola Perego, in onda, domani 27 luglio 2018, in seconda serata su Rai1. Solare e combattiva, Nunzia De Girolamo si rivela alle telecamere una mamma premurosa e presente. “A dire il vero – ha confessato - sono un po' patetica: da sei anni mi alzo di notte per controllare se respira”.prosegui la ...