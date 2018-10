Non dico cosa penso della rosa

Manchester United - Mourinho : “Non dico cosa penso della mia rosa” : “Per me è difficile dire cosa penso della squadra, se lo facessi riceverei ancora più critiche da parte della stampa, ma quando lo scorso anno siamo arrivati secondi ho parlato di grande stagione“. Ognuno interpreti come meglio crede le parole di Josè Mourinho, ma di sicuro le dichiarazioni rilasciate al termine dello 0-0 casalingo di ieri contro il Valencia nella seconda gara di Champions League, la dicono lunga sul momento ...

"Io - uomo di Borsa - dico : bene il governo Stereotipi anti-Italia. Ue Non un dogma" : DEF, MERCATI FINANZIARI E REAZIONI DELLA COMMISSIONE EUROPEA - Intervista di Affaritaliani.it a Mario Spreafico, direttore investimenti Banca Leonardo - Credit Agricole Induseuez Italia Segui su affaritaliani.it

"Io - da uomo dei mercati - dico : il governo ha ragione Stereotipi contro l'Italia. I numeri Ue Non sono dogmi" : DEF, mercati FINANZIARI E REAZIONI DELLA COMMISSIONE EUROPEA - Intervista di Affaritaliani.it a Mario Spreafico, direttore investimenti Banca Leonardo - Credit Agricole Induseuez Italia Segui su affaritaliani.it

Manovra - Salvini : "Se a Bruxelles dicono che Non si può fare me ne frego" : Il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini torna a ribadire la sua posizione sulla Manovra in cui ci saranno risorse anche per aumentare le pensioni di invalidità "che erano ferme a cifre ...

Pd in piazza a Roma - Martina : “A chi Non ci ha votato dico ‘abbiamo capito la lezione’. Ora si volta pagina” : “Serve un nuovo Pd per una nuova sinistra. Noi siamo fondamentali. Lo dico senza arroganza, ma senza di noi non ci sarà una sinistra in Italia. Non servono tifosi, ma persone che sentano l’unità di destino”. Lo ha detto Maurizio Martina parlando dal palco della manifestazione del Pd a Roma. I manifestanti hanno risposto con una ovazione e ritmando “unità, unità”, come altre tre volte era accaduto prima del discorso ...

Sondaggio PagNoncelli : italiani dicono no al reddito di cittadinanza - sì alla cancellazione della Fornero : Matteo Salvini supera Luigi Di Maio. Sempre. Sul numero di consensi , sul livello di fiducia e anche sui provvedimenti. Lo dimostra l'ultimo Sondaggio di Nando Pagnoncelli . Dopo la manovra , gli ...

Sanremo - medico legale ucciso : presunto killer “Non ricorda”/ Ultime notizie : si profila perizia psichiatrica : Sanremo, medico legale ucciso: presunto killer “non ricorda”. Si profila perizia psichiatrica per Vincenzo Mercurio, accusato dell'omicidio di Giovanni Palumbo. Le Ultime notizie(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 17:59:00 GMT)

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 29 settembre : Manovra – Non rispetterà i paletti del Fiscal Compact - crolla la Borsa - sale lo spread : LA giornata Guerra al Fiscal Compact: il governo sfida Bruxelles Al lavoro sulle stime – Anche con un deficit al 2,4% il debito puo stabilizzarsi o scendere Il Tesoro studia come evitare la bocciatura. Savona: “Sarà battaglia con la Commissione” di Carlo Di Foggia Forza spread di Marco Travaglio Leggete qua: “Noi pensiamo che l’Italia debba porre il veto all’introduzione del Fiscal Compact nei trattati e stabilire un percorso a ...

GIOVANNI PALUMBO - MDEDICO LEGALE UCCISO A SANREM/ Ultime notizie - il killer Vincenzo Mercurio Non risponde : Medico LEGALE assassinato a SANREMo: sospettato un ambulante arrestato dalla polizia, il movente forse legato ad una perizia su un'operazione che aveva reso cieco da un occhio l'omicida(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 11:29:00 GMT)

Cairo : "Torino in Europa? Non lo dico per scaramanzia" : "Possiamo dire che per ora ci sono state poche partite e tra l'altro abbiamo avuto un inizio di campionato molto impegnativo, in salita, contro Roma, Napoli e Inter. Poi è arrivata anche l'Atalanta ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 27 settembre : Di Maio e Salvini : “Deficit al 2 - 4%”. Tria Non ci sente : In manovra “Il deficit sia al 2,4%”. Alleati all’attacco ma Tria non cede Scontro totale – Di Maio e Salvini indicano l’obiettivo definitivo ma non c’è accordo col Tesoro, che avverte: “I mercati reagiranno” di Carlo Di Foggia Disordine dei giornalisti di Marco Travaglio Oltre 10 anni fa, quando non c’erano né il Fatto né i 5Stelle e Casalino lavorava a Telenorba, mi chiama Gianroberto Casaleggio, animatore con Beppe Grillo del ...

Corte Ue : "Eurodeputati Non hanno obbligo di rendicontare le spese " : Il Tribunale Ue ha riconosciuto ai parlamentari europei il diritto di non pubblicare alcun rendiconto delle spese effettuate. Obbligare gli eurodeputati a rivelare come impiegano il denaro dei ...

Il pesce che mangiamo? Occhio - spesso Non è quello che ci dicono essere : Occhio al pesce che mangiate perché, spesso, non è quello che vi dicono essere. Per esempio? Pangasio fatto passare per cernia, halibut per sogliola, brosme per baccalà, e squalo per pesce spada. Tra l"altro l"80% che finisce sulle tavole degli italiani è incredibilmente di provenienza estera, il 40% addirittura da fuori l"Europa, secondo i dati Istat elaborati da Coldiretti. Ogni anno nei nostri mari si pescano 180mila tonnellate di pesce, ma ...

Perché il pesce che mangiamo spesso Non è quello che ci dicono : L'80% del pesce che mangiamo proviene dall'estero, i dati Istat elaborati da Coldiretti pubblicati dalla Stampa parlano chiaro: nei mari italiani vengono pescate ogni anno 180 mila tonnellate di pesce,...