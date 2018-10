Nobel per la chimica 2018 all’idea dell’evoluzione per creare nuove molecole

Wikipedia ha rifiutato una pagina sul premio Nobel per la fisica perché non era abbastanza famosa : Infatti, a maggio, gli editori di Wikipedia non erano convinti che il lavoro di Strickland fosse abbastanza 'significativo' da meritare una pagina sull'enciclopedia online più famosa al mondo. ...

Premio Nobel per la chimica 2018 a Frances H. Arnold - George P. Smith e Gregory P. Winter : Dal 1969 esiste inoltre il Premio per l'economia in memoria di Alfred Nobel, istituito in seguito a una donazione della Sveriges Riksbank e da allora gestito insieme ai premi originari. I premi sono ...

Il Nobel per la chimica a Frances Arnold - George Smith e Gregory Winter : Tags Argomenti: Nobel chimica fisica Medicina Letteratura economia Protagonisti: © Riproduzione riservata 03 ottobre 2018

Nobel per la chimica 2018 alla creazione di nuovi farmaci - enzimi e carburanti : Ex aequo quest’anno: “per l’evoluzione diretta degli enzimi” e “per lo sviluppo del phage display di peptidi e anticorpi”. È con queste motivazioni che il Nobel per la chimica 2018 è stato assegnato a Frances H. Arnold, e parimerito a George P. Smith e Gregory P. Winter. A convincere il comitato del Nobel, in particolare, sono state le ricadute dei lavori realizzati dai tre scienziati, che hanno permesso, nelle parole del comitato, “di ...

Arnold - Smith e Winter vincono il Nobel per la chimica 2018 : Il Nobel per la chimica 2018 è stato assegnato agli americani Frances H. Arnold e George P. Smith e al britannico Sir Gregory P. Winter. Lo ha annunciato l'Accademia reale svedese delle Scienze, a Solna.Arnold ha condotto la prima evoluzione diretta degli enzimi, utilizzati per fabbricare dai biocarburanti ai prodotti farmaceutici, e diventa così la quinta donna della storia ad aggiudicarsi il premio.Smith invece ha sviluppato un ...

Nobel per la Chimica 2018 : premio a 3 scienziati per ricerche sulle proteine : Il premio Nobel per la Chimica 2018 è stato assegnato agli americani Frances H. Arnold e George P. Smith e al britannico Sir Gregory P. Winter: lo ha annunciato l’Accademia reale svedese delle Scienze. Il riconoscimento è stato conferito alla scienziata “per l’evoluzione controllata degli enzimi” e a Smith e Winter per “la scoperta dell’attività batteriofaga dei peptidi e degli anticorpi“. Arnold ha ...

Frances H. Arnold - George P. Smith e Gregory P. Winter hanno vinto il premio Nobel per la Chimica : L'annuncio a Stoccolma per l'assegnazione dell'importante riconoscimento per la ricerca - streaming The post Frances H. Arnold, George P. Smith e Gregory P. Winter hanno vinto il premio Nobel per la Chimica appeared first on Il Post.

Nobel per LA PACE 2018/ Candidati anche i cristiani copti d’Egitto : “perseguitati non si sono vendicati" : Tra gli oltre 300 Candidati al premio NOBEL per la PACE anche la comunità dei cristiani copti dell'Egitto, nominati per non essersi mai vendicati nonostante la persecuzione(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 11:38:00 GMT)

Sciolte o rubate - vendute o scambiate : le mille peripezie delle medaglie del Nobel : Come nel 1975, quando i due Nobel per l'Economia, il russo Leonid Kantorovich e l'americano Tjalling Koopmans , tornarono a casa uno con il premio dell'altro , sulle medaglie è inciso il nome del ...

Sciolte o rubate - vendute o scambiate : le tante peripezie delle medaglie del Nobel : Sembra che un premio Nobel sia più facile perderlo, che vincerlo. Venduta all'asta, rubata o nascosta per evitarne la confisca da eserciti invasori, la preziosa medaglia simbolo del premio più prestigioso al mondo, in oltre 100 anni di storia, è più volte andata perduta in modi, folli, tragici o spettacolari. Quando i nazisti invasero la Danimarca, nell'aprile 1940, gli scienziati ...

Nobel per la chimica - la diretta : A Stoccolma siamo al terzo giorno dell’assegnazione dei premi Nobel 2018: Göran K. Hansson, segretario permanente della Royal Swedish Academy of Sciences, annuncerà il Nobel per la chimica dalle 11:45. Il premio Nobel per la chimica 2017 era stato assegnato a Jacques Dubochet, Joachim Frank e Richard Henderson per “aver sviluppato la microscopia crioelettronica per la determinazione in alta risoluzione della struttura delle biomolecole in ...

Il premio Nobel per la Chimica - in diretta : L'annuncio a Stoccolma alle 11:45 per l'assegnazione dell'importante riconoscimento per la ricerca - streaming The post Il premio Nobel per la Chimica, in diretta appeared first on Il Post.

Nobel per la fisica dei laser a tre scienziati : Nobel per la fisica dei laser a tre scienziati – Il Nobel per la fisica 2018 è andato quest’anno a tre scienziati, l’americano Arthur Ashkin, il francese Gérard Mourou e la canadese Donna Strickland, terza donna nella storia del Nobel per la fisica ad avere l’ambito riconoscimento dopo Marie Curie nel 1903, per le sue ricerche sulla radioattività, e Maria Goeppert-Mayer nel 1963, per gli sviluppi in fisica nucleare. L’assemblea del ...

Nobel per la Fisica alle ricerche sul laser : Insigniti per le loro scoperte, che hanno impieghi in biologia, medicina e nell'industria, due uomini e, per la prima volta in 55 anni, una donna