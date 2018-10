Nintendo Switch Online | la prossima settimana saranno aggiunti altri 3 classici NES

Super Hyperactive Ninja : in arrivo un frenetico platform con ninja alimentati a caffeina su Nintendo Switch : Super Hyperactive ninja approderà su Nintendo Switch il 25 ottobre, riporta Dualshockers.Il gioco giunge sulla console ibrida della grande N dopo un lancio su PC, PS4 e Xbox One, e si tratta di un interessante platform frenetico realizzato per speedrunner e per chi vuole un gioco in cui si corre, si salta, ci si aggrappa ai muri in cerca di caffè.In Super Hyperactive ninja controlleremo un ninja caffeinomane, infatti il nostro personaggio ...

SEGA potrebbe portare Shenmue 1 e 2 su Nintendo Switch : Con il lancio di Shenmue 3 il prossimo anno, l'eccitazione che circonda la famosa serie classica sta crescendo ogni giorno che passa, e questo SEGA lo ha sfruttato in modo intelligente pubblicando la raccolta Shenmue 1 e 2 circa un paio di mesi fa. La collection è stata lanciata per PS4, Xbox One e PC, ma a quanto pare SEGA sta pensando di portarla anche su Nintendo Switch.Parlando con 4Gamer (via Nintendo Everything) il localization director di ...

Amazon Francia sconta la Switch irritando Nintendo : Rimossi tutti i prodotti dallo store : Se acquistate prodotti su Amazon, sarete sicuramente a conoscenza dei grossi sconti che il noto e-commerce attua ogni giorno su centinaia per non dire migliaia di prodotti. La disputa di cui vogliamo parlarvi oggi è accaduta tra Amazon Francia e Nintendo, causata da uno sconto applicato sulla Nintendo Switch. Amazon Francia sconta la Switch ma Nintendo non ci sta Pare che Amazon Francia abbia discusso con Nintendo a causa di uno sconto ...

Oculus Quest : uno dei principali competitor sarà Nintendo Switch : Oculus Quest è stato presentato al pubblico qualche giorno fa, ponendosi come il visore capace di sdoganare la realtà virtuale nelle case degli appassionati e di chi è incuriosito dalla realtà virtuale.Ebbene, come riporta Gamingbolt, per John Carmack la principale concorrenza di Oculus Quest non sarà la PS4 di Sony, bensì la portatile ibrida esplosa sul mercato poco più di un anno fa, stiamo parlando di Nintendo Switch naturalmente.Il motivo? ...

Arrivano su Nintendo Switch Namco Museum e PAC-MAN Championship Edition 2 Plus : Namco Museum Arcade Pac è finalmente disponibile per Nintendo Switch, offrendoci la sua combinazione di grandi classici in grado di conquistare gli appassionati di sempre, ma anche i nuovi giocatori.Vediamo di seguito il comunicato uffiale Namco per i dettagli: Read more…

Giana Sisters : Twisted Dreams – Owltimate Edition disponibile su Nintendo Switch : L’acclamato platform, Giana Sisters: Twisted Dreams, è ora disponibile per Nintendo Switch. La “Owltimate Edition” include un sacco di nuovi contenuti. Giana Sisters: Twisted Dreams da oggi su Switch La Owltimate Edtion contiene l’originale GSTD e tutti i DLC esistenti incluso Rise of the Owlverlord. Inoltre, ci sono cinque nuovissimi livelli e la storia del gioco è raccontata da bellissime cutscence tra ...

Nintendo Switch : l'app del servizio online è stata scaricata da 5 milioni di persone : Parliamoci chiaro, il servizio online di Nintendo Switch è tutt'altro che perfetto, ad esempio il problema che salta subito all'occhio è quello relativo alla chat vocale. In poche parole, sarà necessario scaricare un'applicazione sul vostro telefono se vorrete comunicare con i vostri amici, questo può sembrare un problema non molto grave ma a molti utenti questa limitazione da molto fastidio. Come riporta Gamingbolt però, sembra che alla fine ...

Dragon Ball FighterZ : il gioco approda su Nintendo Switch : Dragon Ball FighterZ approda anche sulla console ibrida più famosa, stiamo parlando di Nintendo Switch naturalmente.Come possiamo infatti vedere dal comunicato Bandai Namco, il gioco ha lanciato un nuovo trailer per festeggiare il lancio su Switch:Read more…

Nintendo Switch Online : scopriamo i classici NES in arrivo nel nuovo trailer : Nintendo ha da poco pubblicato un nuovo trailer nel quale ci viene dato un'assaggio di quel che ci aspetta se ci abboneremo al servizio Online di Switch, noto come Nintendo Switch Online per l'appunto.Come possiamo vedere dal trailer, riportato qui di seguito, il servizio (obbligatorio per poter accedere alle funzionalità Online dei giochi per Switch) offrirà inoltre agli abbonati un parco titoli per NES, giocabili comodamente sulla nostra ...

Nintendo Switch Online - i salvataggi su Cloud disponibili fino a 6 mesi senza abbonamento : Un portavoce di Nintendo ha inviato una nota ad IGN confermando che, se un videogiocatore della console Nintendo Switch dovesse iscriversi nuovamente al loro servizio Cloud Nintendo Switch Online entro 180 giorni dal termine della precedente sottoscrizione, potrà recuperare i suoi salvataggi sul Cloud. Successivamente, questi ultimi saranno eliminati e gli utenti non potranno più accedervi in nessun modo. Inoltre precisa che, dal momento in cui ...

Nintendo Switch Online : sarà possibile recuperare i salvataggi su cloud alla riattivazione dell'abbonamento entro 180 giorni : Chiarendo la sua precedente politica riguardante i salvataggi su cloud dell'abbonamento Nintendo Switch Online, Nintendo ha confermato che, anche se l'abbonamento Online scade, i giocatori avranno un po' di tempo per recuperare i salvataggi.In una dichiarazione rilasciata a IGN da un portavoce di Nintendo, la compagnia ha confermato che se un possessore di Switch dovesse iscriversi nuovamente a Switch Online entro 180 giorni, o sei mesi, dal ...

Mark of the Ninja : Remastered arriverà su Nintendo Switch ad ottobre : Mark of the Ninja: Remastered approderà finalmente sulla ibrida di Nintendo il prossimo mese, riporta Dualshockers.Il 9 ottobre infatti il titolo sarà disponibile per Nintendo Switch. Mark of the Ninja: Remastered, per chi non lo conoscesse, è un gioco platform stealth in 2D che premia pensiero e riflessi veloci, lanciato per la prima volta nel 2012, e di cui Klei Entertainment ne ha presentato la remaster nella Nindies Spring 2018 ...

Cabelas e Bass Pro arrivano su Nintendo Switch : Solutions 2 GO ha annunciato due nuovi titoli: Cabela’s The Hunt: Championship Edition e Bass Pro Shops The Strike: Championship Edition arriveranno entrambi in Europa su Nintendo Switch il 2 Novembre 2018. Caccia e pesca su Nintendo Switch Ogni gioco sarà disponibile anche in una edizione bundle che conterrà il gioco completo insieme a una speciale periferica – il Bullseye Pro e la Power Cast Rod & Reel, ...

This Is the Police 2 è finalmente disponibile per PS4 - Xbox One e Nintendo Switch : Dopo aver stanato il crimine e la corruzione su PC, ora, finalmente potrete farlo anche su PlayStation 4, Nintendo Switch e Xbox One e non dovrete mai arrendervi. È finalmente giunto il momento di calarsi nei panni del nuovissimo sceriffo di Sharpwood in This is the Police 2, ora disponibile su tutte le piattaforme.Così come il primo capitolo, This Is the Police 2 mescola il genere avventura e gestionale e questa volta gode di ulteriori ...