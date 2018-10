eurogamer

: Nintendo registra il marchio Monpoke: qualche collegamento con i Pokémon? #Pokemon #Nintendo #GameFreaks - Eurogamer_it : Nintendo registra il marchio Monpoke: qualche collegamento con i Pokémon? #Pokemon #Nintendo #GameFreaks - PabloBtwt : Nintendo registra il marchio Monpoké, di cosa si tratta? - VG247it : Nintendo registra il marchio Monpoké, di cosa si tratta? - -

(Di mercoledì 3 ottobre 2018), Game Freaks e Creature, le tre società che si occupano stabilmente dei videogiochi del franchise, hanno recentemente consegnato alle autorità giapponesi un nuovo, che dal nome e dalle aziende coinvolte potrebbe riguardare da vicino i colorati mostriciattoli.Al momento non è chiaro lo scopo del nuovo, che nei documenti appare corredato da un logo che ricorda quattro sfere Pokéball di diversi colori. Come sottolinea Gaming Bolt, è poco probabile che ilindichi l'atteso videogioco deiin sviluppo perSwitch, ma potrebbe piuttosto anticipare il lancio di una nuova linea di merchandising.Per il momento siamo costretti ad affidarci alle mere speculazioni e quindi vi chiediamo, cosa ne pensate del nuovo? Potrebbe essere collegato con i nuoviLet's Go Evee & Pikachu? Quali sono le vostre teorie?Read ...