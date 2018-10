NILUFAR ADDATI E GIORDANO MAZZOCCHI ESCONO INSIEME Al falò l' abito della De Lellis

NILUFAR ADDATI e Giordano Mazzocchi escono insieme/ Nicola Panico dice la sua - e poi… (Temptation Island Vip) : Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, la coppia è in bilico e pronta a un confronto nella puntata di stasera. Il rischio è che la loro storia d'amore termini oggi. (Temptation Island Vip)(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 17:21:00 GMT)

NILUFAR ADDATI e Giordano Mazzocchi escono insieme/ Il messaggio di Nicolò Ferrari (Temptation Island Vip) : Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, la coppia è in bilico e pronta a un confronto nella puntata di stasera. Il rischio è che la loro storia d'amore termini oggi. (Temptation Island Vip)(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 13:02:00 GMT)

NILUFAR ADDATI e Giordano Mazzocchi stanno insieme/ "Lo sai che sono innamorato di te" (Temptation Island Vip) : Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, la coppia è in bilico e pronta a un confronto nella puntata di stasera. Il rischio è che la loro storia d'amore termini oggi. (Temptation Island Vip)(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 08:49:00 GMT)

Nicolò Ferrari / Piange per NILUFAR ADDATI : lei "sceglie" di nuovo Giordano! (Temptation Island Vip) : Nicolò Ferrari è riuscito a infilarsi nella crepa tra Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi. Riuscirà a separarli in vista del falò atteso per questa sera? (Temptation Island Vip)(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 00:05:00 GMT)

NILUFAR ADDATI E GIORDANO MAZZOCCHI STANNO INSIEME/ Prima la lite poi il lieto fine! (Temptation Island Vip) : NILUFAR ADDATI e GIORDANO MAZZOCCHI, la coppia è in bilico e pronta a un confronto nella puntata di stasera. Il rischio è che la loro storia d'amore termini oggi. (Temptation Island Vip)(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 23:55:00 GMT)

NILUFAR ADDATI e Giordano Mazzocchi si sono lasciati?/ Lei non si presenta al falò? (Temptation Island Vip) : Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, la coppia è in bilico e pronta a un confronto nella puntata di stasera. Il rischio è che la loro storia d'amore termini oggi. (Temptation Island Vip)(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 23:09:00 GMT)

NILUFAR ADDATI E GIORDANO MAZZOCCHI SI SONO LASCIATI?/ Lite furiosa al falò? (Temptation Island Vip) : NILUFAR ADDATI e GIORDANO MAZZOCCHI, la coppia è in bilico e pronta a un confronto nella puntata di stasera. Il rischio è che la loro storia d'amore termini oggi. (Temptation Island Vip)(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 22:23:00 GMT)

NILUFAR ADDATI e Giordano Mazzocchi si sono lasciati?/ Come finirà il falò? (Temptation Island Vip) : Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, la coppia è in bilico e pronta a un confronto nella puntata di stasera. Il rischio è che la loro storia d'amore termini oggi. (Temptation Island Vip)(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 21:07:00 GMT)

NILUFAR ADDATI E GIORDANO MAZZOCCHI SI SONO LASCIATI?/ Lui pretende il falò anticipato (Temptation Island Vip) : NILUFAR ADDATI e GIORDANO MAZZOCCHI, la coppia è in bilico e pronta a un confronto nella puntata di stasera. Il rischio è che la loro storia d'amore termini oggi. (Temptation Island Vip)(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 19:25:00 GMT)

NILUFAR ADDATI e Giordano Mazzocchi si sono lasciati?/ Coppia in crisi - arriva il falò (Temptation Island Vip) : Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, la Coppia è in bilico e pronta a un confronto nella puntata di stasera. Il rischio è che la loro storia d'amore termini oggi. (Temptation Island Vip)(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 07:15:00 GMT)

Giordano Mazzocchi perdona NILUFAR ADDATI a Temptation Island Vip : Temptation Island Vip anticipazioni: Giordano e Nilufar stanno ancora insieme Domani sera andrà in onda su Canale 5 la terza puntata del reality show Temptation Island Vip. E, in base alle anticipazioni circolate on line in queste ultime ore, ci sarà l’atteso confronto tra Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi. Difatti quest’ultimo, dopo aver visto la sua fidanzata fraternizzare più del dovuto con il tentatore Nicolò Ferrari, non ci ha ...

Uomini e donne - Sara Affi Fella e NILUFAR Addati. Nicolò Ferrari : 'Vi dico qual è la differenza tra loro due' : 'Ecco la differenza tra Sara Affi Fella e Nilufar Addati '. A parlare su Instagram è Nicolò Ferrari , noto volto di Uomini e donne , secondo cui le vicende delle due ex troniste , entrambe con una ...

NILUFAR ADDATI criticata da un ex corteggiatore di Uomini e Donne : Uomini e Donne: Gianluca Tornese contro Nilufar Addati Nella seconda puntata di Temptation Island Vip andata in onda ieri sera la coppia composta da Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi ha sicuramente fatto molto parlare gli spettatori da casa. Difatti Giordano, durante il falò dei ragazzi, è andato su tutte le furie vedendo la fidanzata legare molto con il suo acerrimo rivale Nicolò Ferrari. Per tale ragione ha chiesto a Simona Ventura di fare ...

NILUFAR ADDATI e Giordano Mazzocchi/ Gianluca Tornese : "è stata corpo a corpo..." (Temptation Island Vip) : Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, la coppia non sembra a rischio anche se scricchiola e il programma la sta mettendo davvero a durissima prova. (Temptation Island Vip)(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 12:53:00 GMT)