Nervosismo dei mercati. Confindustria : da manovra rischio aumento delle tasse' : Se continuiamo invece a chiedere sacrifici, l'economia tornerà a deprimersi". Anche l'altro vicepremier Matteo Salvini conferma di voler andar avanti con la manovra , e non abbassa i toni. Stamattina ...

Manovra - Boccia : " Nervosismo dei mercati su spread mi sembra eccessivo" : Infine il presidente di Confindustria ha rilevato che le dimissioni del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ipotizzate in alcune indiscrezioni, peggiorerebbero la situazione. "Ci mancava solo che ...

Conti pubblici - così il Nervosismo dei mercati su Roma è costato 120 milioni di euro in quattro giorni : I tassi salgono, i soldi nelle casse pubbliche scendono. Purtroppo la dinamica è semplice, ad ogni asta di titoli di Stato con rendimenti in salita cresce il conto che il Tesoro è tenuto a pagare ai suoi creditori. Prendiamo i casi più recenti. Martedì scorso sono stati collocati CTZ con scadenza 2020 per 1,7 miliardi di euro, con un tasso salito all’1,27% dallo 0,64% di luglio o dal meno 0,2% di aprile. L’Italia dovrà quindi pagare interessi su ...