Nell' era delle divisioni urlate | San Francesco è ancora patrono dell' Italia coesa

Mignon è partita - Francesca Archibugi e Paolo Virzì dialogheranno di fronte al pubblico di Alice Nella Città : Con la sezione Quei ragazzi, da quest’anno Alice si apre ai classici contemporanei, ai film del passato restaurati e riproposti per la loro forza e attualità; in collaborazione con la Cineteca Nazionale e il Luce CineCittà, festeggeremo in occasione dei trent’anni dall’uscita in sala il 20 ottobre 1988, il restauro di Mignon è partita, sorprendente esordio cinematografico di Francesca Archibugi, che da subito ebbe il sostegno del pubblico e ...

Modric : "L'atmosfera Nello spogliatoio non è buona" : Da una parte gli strali della stampa spagnola che parla di 'naufragio' e ricorda le 'cinque ore e 19 minuti senza gol' , dall'altra le parole di un Luka Modric sconsolato: 'L'atmosfera nello ...

MINI X-Raid : svelato il nuovo team che correrà Nella Dakar 2019 [FOTO] : Tre leggende del mondo dei Rally affronteranno la difficile Dakar con la nuova MINI John Cooper Works Buggy La divisione MINI motorsport ha svelato il nuovo ed incredibile team MINI X-Raid che parteciperò all’edizione 2019 della mitica Dakar. La squadra targata MINI raggruppa tre vere leggende del mondo dei rally, ovvero Cyril Despres, Stéphane Peterhansel e Carlos Sainz. Tutti e tre messi insieme possono vantare di aver vinto ben 20 ...

NAPOLI LIVERPOOL YOUTH LEAGUE/ Primavera info streaming video e tv : il protagonista Nelle probabili formazioni : Diretta NAPOLI LIVERPOOL YOUTH LEAGUE, info streaming video e tv: la partita della Primavera partenopea è in programma per la seconda giornata del gruppo C, una sfida davvero ostica(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 11:47:00 GMT)

Black Mirror - Nella quinta stagione ci sarà un episodio interattivo : Ancora massima riservatezza sui nuovi contenuti ma, a quanto pare, almeno in un caso dovrebbe essere possibile decidere l'evoluzione della storia tramite le opzioni che Netflix metterà a disposizione degli spettatori

Mattarella vuole garanzie sulla tenuta del Paese e adesso spera Nella mediazione di Giorgetti : Roma Un messaggio per i 75 anni della strage nazista di Acerra. Un incontro con i vertici della fondazione Bietti per la ricerca in oftalmologia. Un approfondimento tecnico sul decreto sicurezza, tenuto ancora 24 ore in freezer prima della firma. Soltanto ordinaria amministrazione, si direbbe, nell'agenda del capo dello Stato. In realtà l'attenzione del presidente è tutta sul vertice di Palazzo Chigi sulla manovra. Riuscirà il governo a ...

L’uso del laser Nella cura delle alterazioni alla vagina provocate dalla menopausa e non solo : Un gruppo di ricercatori dell’Ospedale Burlo Garofalo di Trieste ha valutato l’effetto di un trattamento con il laser sulle alterazioni che si verificano nella vagina a seguito della menopausa. I risultati sono stati positivi ma richiedono ulteriori conferme. nella menopausa e, in particolare, in quella provocata dalle cure per il cancro, si osserva una modificazione importante della composizione del microbiota vaginale. Questi cambiamenti ...

La lettera aperta di 70 esperti dell'Oms : 'La riduzione del danno Nelle politiche di controllo del tabacco' : La lobby della 'riduzione del danno' lancia l'appello alla vigilia dell'incontro per la definizione della politica in materia di tabacco e sigarette elettroniche Settanta tra i massimi esperti del ...

La lettera aperta di 70 esperti dell'Oms : "La riduzione del danno Nelle politiche di controllo del tabacco" : Articolo pubblicato lunedì 1 ottobre sul Financial Times sulla lettera aperta al Direttore Generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità sottoscritta da 72 tra i massimi esperti del settore sanitario e attivisti anti-tabacco per sollecitare l’Organizzazione a considerare l’approccio della riduz

Nella quinta stagione di "Black Mirror" ci sarà un episodio interattivo : il finale lo decidi tu : Secondo un articolo del sito Bloomberg, poi confermato dall'Hollywood Reporter, Nella quinta stagione di 'Black Mirror', la serie tv di Netflix, ci sarà un episodio interattivo: starà allo spettatore ...

La moglie di Bonolis - ancora - Nella bufera : "Dove lasci sempre Paolo?" : La moglie di Paolo Bonolis non è nuova alle critiche e agli attacchi sui social. E anche questa volta è finita nel mirino del web, ma Sonia Bruganelli non si è scomposta più di tanto e ha risposto per ...

La moglie di Bonolis (ancora) Nella bufera : "Dove lasci sempre Paolo?" : La moglie di Paolo Bonolis non è nuova alle critiche e agli attacchi sui social. E anche questa volta è finita nel mirino del web, ma Sonia Bruganelli non si è scomposta più di tanto e ha risposto per le rime. Tutto è iniziato qualche giorno fa, quando gli attenti utenti si sono accorti che è dal 20 giugno scorso che Bonolis non aggiorna la sua pagina Instagram.Nulla di strano verrebbe commentare, ma se sei Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli ...

Black Mirror - Nella quinta stagione ci sarà un episodio interattivo : Ancora massima riservatezza sui nuovi contenuti ma, a quanto pare, almeno in un caso dovrebbe essere possibile decidere l'evoluzione della storia tramite le opzioni che Netflix metterà a disposizione degli spettatori

L'Ue spera Nella retromarcia : "Eurogruppo è famiglia. L'Italia rispetti le regole" : "Siamo una famiglia e L'Italia deve rispettare le regole". A dirlo durante è il presidente Ue di turno all'Ecofin, Hartwig Loeger. "Visto il dibattito in corso viene la necessità di chiarire che l'Eurogruppo rappresenta un'unione monetaria, siamo tutti insieme in questa famiglia e dobbiamo lavorare tutti insieme per la stabilità", ha detto il ministro delle Finanze austriaco, "Da parte nostra, come ministri, sosteniamo il ministro Giovanni Tria ...