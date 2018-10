Nell' anniversario della strage di Lampedusa faro sul caso Riace

Juventus - Paulo Dybala si sblocca : a segno Nell'anniversario della morte del padre - lacrime in campo : Paulo Dybala , da otto anni a questa parte, esulta alzando il dito al cielo. La dedica è tutta per il padre, mancato precocemente a causa di un tumore il 26 settembre del 2010. Una data importante, ...

Cile : anniversario golpe - migliaia Nello stadio dell'orrore : migliaia di persone hanno reso un emotivo omaggio ieri sera ai detenuti che 45 anni fa, dopo il golpe del generale Augusto Pinochet, furono rinchiusi nello stadio Nazionale di Santiago del Cile, ...

Rimini : dal 1 settembre Nell'anniversario della nascita - mostra dedicata a "Renzo Pasolini : Una mostra che nata a Rimini cinque anni fa è stata capace per tutto il maggio scorso di riempire le sale del Museo nazionale scienza e tecnologia di Milano richiamando decine di migliaia di ...

Anniversario del Terremoto Centro Italia - notte di ricordi e preghiere Nelle terre colpite dal sisma : Rieti - Ad Amatrice, Accumoli, Pescara e Arquata del Tronto - come in tutti i territori colpiti dal terribile terremoto del 24 agosto 2016 - sarà la notte del ricordo. Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parteciperà questa notte, a partire dall'1:30, a Pescara del Tronto (Ascoli Piceno), alla celebrazione commemorativa per le vittime del sisma. Alla veglia dovrebbe partecipare anche il capo della protezione civile Angelo ...

Leggi razziali - Nell’80esimo anniversario i rettori di tutte le università chiedono scusa per studenti e docenti ebrei epurati : “Da un giorno all’altro mio padre mi disse che non potevamo più andare a scuola e da allora non ho più visto i miei compagni di banco”. A parlare è Guido Cava, 88 anni nato a Pisa, che fu uno tra le migliaia di studenti che nel 1938 dovettero lasciare gli studi dopo l’emanazione del Regio decreto numero 1381, ovvero le Leggi razziali volute da Benito Mussolini e dall’allora Ministro dell’Educazione Nazionale Giuseppe Bottai. Cava all’epoca aveva ...

Moavero per l'anniversario di MarciNelle : "Siamo stati stranieri nel mondo cercando lavoro. Ricordiamocelo quando vediamo arrivare i migranti in Europa" : "Siamo stati una nazione di emigranti, anche in Europa siamo andati stranieri nel mondo cercando lavoro" e bisogna ricordarlo "quando vediamo arrivare in Europa i migranti della nostra travagliata epoca". Lo sottolinea il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi in un messaggio rivolto agli italiani all'estero, in occasione della giornata del sacrificio del lavoro italiano nel mondo nel giorno del 62mo anniversario della tragedia di ...