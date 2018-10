Nel Mar cinese meridionale la tensione tra le navi di Pechino e quelle Usa è massima

Isidoro Nugnes e Mario Muccitto in un coinvolgente viaggio Nel Tango : Nato come laboratorio di ricerca sul Tango Argentino , il Duo si avvale della collaborazione di numerosi altri strumentisti in spettacoli sempre diversi e coinvolgenti in una continua ricerca ...

"Ora vogliono persino abolire il CNel - pensa un po'". Ironia Maria Elena Boschi su M5s : "Ho letto le proposte dei Cinque Stelle definite Riforme del cambiamento. Ora vogliono persino abolire il Cnel, pensa un po'". Lo scrive Maria Elena Boschi, ex ministro delle Riforme, in un post su Twitter. "La povertà, no, quella l'hanno già abolita. E' ufficiale: prendono in giro gli italiani", scrive la deputata Pd, che accompagna al tweet l'hashtag #resistenzacivile ddn

L'idea di Cairo : 'Var come Nel volley - ai tecnici la possibilità di chiamarne l'intervento' : 'Penso che sarebbe giusto, come fanno ad esempio nella pallavolo o in altri sport, avere la possibilità di chiamare il Var . Dobbiamo usarlo di più, dobbiamo dare almeno un'opportunità ad allenatore ...

TaverNelle - durante una lite accoltella l'ex marito della compagna - arrestato : I Carabinieri della stazione di Tavernelle di Serrungarina, in provincia di Pesaro e Urbino, hanno arrestato ieri sera un 54enne incensurato, di cui non sono state rese note le generalità per motivi di privacy, per tentato omicidio. L'uomo, originario della piccola cittadina della regione Marche, è stato accusato di aver tentato di uccidere, in seguito ad un litigio scaturito per motivi ancora da chiarire, l'ex marito dell'attuale convivente. I ...

Mimmo Lucano - arrestato il sindaco di Riace/ La magistratura si spacca : “Marchiane inesattezze Nell'inchiesta” : Mimmo Lucano, arrestato il sindaco di Riace. La magistratura si spacca: “Marchiane inesattezze nell'inchiesta”. Le ultime notizie: procura e gip hanno tesi diverse(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 19:21:00 GMT)

Lituania - traghetto in fiamme Nel Mar Baltico con 335 persone a bordo - : Secondo i media russi l'incendio, causato da un'esplosione nella sala macchine, è già stato spento. Nessuno è rimasto ferito. La nave è la Regina Seaways della compagnia danese Dfds

Piero Marrazzo e lo scandalo del 2009 : "La forza di un uomo sta Nel sapersi rialzare" : A novembre saranno passati nove anni da quell’incubo che segnò la sua vita privata e professionale. Piero Marrazzo torna a parlare dello scandalo che lo vide protagonista (e vittima) nel 2009,provocando le dimissioni da governatore della Regione Lazio.“Una delle cose che ho sempre detto è che la forza di un uomo non si esprime nel non cadere, ma si esprime nel sapersi rialzare”, ha dichiarato il giornalista intervenuto al programma ...

Terremoto : riaffiora il pavimento di marmo Nella basilica di Norcia : All’interno della basilica di San Benedetto di Norcia è riaffiorato parte del pavimento in marmo dopo che l’interno della chiesa è stato in parte liberato dalle macerie. A darne conferma, all’ANSA, è Marica Mercalli, soprintendente alle Belle arti dell’Umbria. “Da quello che possiamo constatare in questa prima parte liberata, a ridosso della controfacciata, è il buono stato di conservazione dei marmi – dice ...

Juventus - dietro la rottura tra Beppe Marotta e Andrea AgNelli l'ombra di Milena GabaNelli : l'ombra di Milena Gabanelli sull'addio di Beppe Marotta alla Juventus . L'ipotesi, clamorosa, si è affacciata sui social e sui forum nelle ultime ore, dopo che la giornalista ha annunciato che lunedì ...

Lituania : nessun ferito nell’incendio sul traghetto Nel Mar Baltico : È stato spento l’incendio che era scoppiato a bordo di un traghetto nel Mar Baltico con oltre 300 persone a bordo. Lo annuncia il ministero della Difesa di Vilnius, aggiungendo che a coordinare le operazioni è il centro di soccorso in mare dell’enclave russa di Kaliningrad. La Lituania ha immediatamente inviato un elicottero e quattro imbarcazioni delle sue forze navali verso il traghetto, che copriva il collegamento fra Kiel in ...

Traghetto in fiamme Nel Mar Baltico : 335 persone a bordo : Un incendio è scoppiato su una nave passeggeri nel Mar Baltico: a bordo almeno 335 persone, secondo quanto reso noto da alcuni media internazionali, che citano un rappresentante dell’Agenzia federale del trasporto marittimo e fluviale. Le fiamme sarebbero state originate da un’esplosione nella sala macchine. L'articolo Traghetto in fiamme nel Mar Baltico: 335 persone a bordo sembra essere il primo su Meteo Web.