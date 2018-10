Nel borgo travolto dall’inchiesta | i profughi in lacrime | “Non è giusto” 

Anziani - Nel borgo pisano Mobot porta la spesa e le medicine a casa - : ...della scienza al Festival della Robotica 11 settembre 2018 Nessun commento Le nuove tecnologie al servizio del pianeta arrivano al Festival della Robotica 11 settembre 2018 Nessun commento Scienza e ...

Messina : Montalbano Elicona di nuovo in lizza Nell’edizione straordinaria de “Il Borgo dei Borghi” : Sarà una nuova ed entusiasmante sfida quella che aspetta Montalbano Elicona in gara nell’edizione straordinaria de “Il Borgo dei Borghi” che verrà trasmessa sabato 27 ottobre in prima serata su Rai 3. Un’edizione prestigiosa nella quale il Borgo è stato richiamato dopo la vittoria del 2015 ed affronterà altri 59 Borghi in una sfida all’ultimo voto. Già avviate le attività promozionali per la gara coordinate dal Sindaco Filippo ...

Castello di PaderNello. Verso il borgo mette in risalto i mestieri : Si chiama ‘Verso il borgo’, l’evento in programma il 29 e il 30 settembre al Castello di Padernello in provincia

Triora : viaggio Nel borgo delle streghe [GALLERY] : 1/6 ...

Video porno Nel lago d'Orta : sub di Borgosesia e Trivero per ripulire : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Video porno nel lago d'Orta: ...

Teverina Buskers - il festival degli artisti di strada sbarca Nel borgo fantasma di Celleno : Un borgo fantasma, uno dei più belli della Tuscia, trasformato in un enorme circo en plein air grazie alla terza edizione del Teverina Buskers, il festival Internazionale degli artisti di strada che si terrà a Celleno dal 14 al 16 settembre. Saranno più di 30 gli appuntamenti in programma, che vedranno la partecipazione di oltre 50 artisti di calibro internazionale.Continua a leggere

Romano vs Borgonovo : “Con quella camicia nera verrebbe qui col mangaNello a pestare chi non la pensa come lei” : Bagarre a L’Aria che Tira (La7) tra il deputato Pd, Andrea Romano, e il vicedirettore de La Verità, Francesco Borgonovo. Quest’ultimo si dichiara favorevole alla decisione annunciata dal ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, di chiudere le attività commerciali la domenica e nei giorni festivi, e stigmatizza, al contempo, lo sfruttamento lavorativo dei giovani nei centri commerciali: “Io ne conosco tanti, magari Romano e altri non ...

Nel sobborgo più etnico di Stoccolma il sogno di Palme si arrende ai neonazi : Iniziò tutto da qui, a Rinkeby, Nord di Stoccolma. È con queste casette gialle, verdi e rosa che il sogno dell’icona della socialdemocrazia svedese, Olof Palme, iniziò a diventare realtà. Dal 1965, su terreni militari in disuso, spuntarono le prime case popolari del Miljonprogrammet, il Programma Milione, l’ambizioso piano di «edilizia proletaria» ...

Solomeo - il borgo dello spirito di BruNello CuciNelli : Brunello Cucinelli ha dato nuova linfa vitale a Solomeo, da lui ribattezzato “borgo dello spirito”, incantevole piccolo centro umbro edificato tra la fine del XII secolo e la prima metà del XIII e cuore della produzione dell’Azienda del Re del cashmere. Un piccolo gioiello arroccato su una collina dove lo spirito si rigenera respirando bellezza, e dove si lavora in sintonia con la natura, “rinnovato” da Cucinelli con l’intento di ...

Il Borgo dello Spirito di BruNello CuciNelli - un esempio di imprenditoria umana : Umanità e grandi imprese non sempre vanno a braccetto. Ma quando questo accade, un’azienda riesce ad essere molto più di un semplice posto di lavoro: diventa una possibilità di trovare sé stessi, di «nobilitarsi» come direbbe Karl Marx, tenendo insieme più individualità in perfetta armonia. È questa visione che da quarant’anni fa sì che Brunello Cucinelli, il re del cashmere, produca le sue creazioni mantenendo il giusto equilibrio ...

Le notti magiche di “Cetara incantata” tra musica - pittura e tradizione Nel borgo della costiera amalfitana : Due notti di musica, canti, contaminazioni culturali, arte e tradizione. E’ “Cetara incantata”, che il 31 agosto e il 1 settembre trasforma il piccolo borgo marinaro nel palcoscenico magico per un evento unico, che fonde generi ed emozioni. Il piccolo borgo marinaro diventa scenario di notti magiche.Continua a leggere

Palazzuolo sul Senio - un piccolo borgo immerso Nel verde : Tra mercatini, giochi, spettacoli e visite didattiche, la manifestazione fa rivivere le usanze medievali e permette ai turisti di degustare i prodotti della cucina mugellana. in foto: Bosco a ...

Varigotti - concerto di Alberto Luppi Musso Nel suggestivo Borgo Saraceno : Alberto Luppi Musso ritorna nel suggestivo Borgo Saraceno di Varigotti, frazione di Finale Ligure, dopo il successo ottenuto a Luglio nell'ambito della "Piccola Rassegna Ventosa" organizzata dall'...

Festival Adarte - arriva la quinta edizione : spettacoli teatrali e proiezioni cinematografiche Nel borgo di Calcata : “Credi che l’utopia sia qualcosa di impossibile?”, così Igor Mattei e Marina Biondi presentano la quinta edizione del Festival Adarte, in scena a Calcata dal 31 agosto al 2 settembre 2018. Anche quest’anno, come nella precedente edizione, spettacoli teatrali e proiezioni cinematografiche troveranno ospitalità nelle piazze e nei vicoli del centro storico della cittadina in provincia di Viterbo che, per l’occasione, ...