Neanderthal | scoperti a Trieste e ad Anagni dei denti fossili risalenti a 450mila anni fa

(Di mercoledì 3 ottobre 2018) L’uomo diè comparso in Italia circa 450.000fa. Almeno secondo la sensazionale scoperta fatta a Fontana Ranuccio, nei pressi di, e a Visogliano, a nord-ovest dida un pool di studiosi guidati da Clément Zanolli dell’Università di Tolosa. I ricercatori hanno trovato deiassimilabili a quelliiani. Alla ricerca, pubblicata sulla rivista Plos One, hanno contribuito anche molti cervelli made in Italy che fanno parte delle università di Pisa e della Sapienza di Roma, del Centro Fermi e dell’istituto triestino Elettra Sincrotrone. I ricercatori sono riusciti a ricostruire forma e disposizione dei tessuti dentali e li hanno confrontati con idi altre specie umane, scoprendo così che sono molto simili a quelli dell’uomo di, mentre non rispecchiano le caratteristiche dell’uomo moderno: l’Homo ...