NBA | Tim Duncan dà lezione in post ai “giovani” degli Spurs | l’età avanza | il talento

NBA - brutte notizie per i Philadelphia 76ers : Wilson Chandler out 2-3 settimane : A guardare bene sono davvero tante le squadre NBA che in estate hanno messo in discussione il loro progetto tecnico, puntando su nuovi giocatori, rinunciando a pedine fondamentali e in alcuni casi ...

NBA – Infortunio Harris Barnes : brutta tegola per i Mavericks a poche settimane dell’inizio della regular season : Brutto colpo in vista dell’inizio della regular season per i Dallas Mavericks: la franchigia texana perde Harrison Barnes per Infortunio Brutto colpo per i Dallas Mavericks a poche settimane dall’inizio della stagione NBA. Harrison Barnes ha rimediato un Infortunio al ginocchio che lo costringerà a saltare la preseason. Come si legge su The Athletic, l’ex Golden State Warriors si è infortunato al tendine del ginocchio nel ...

NBA – ‘Most hated’ - Kevin Durant svela : “io vittima dell’odio - mi viene sempre negato…” : Kevin Durant svela una particolare sensazione che lo accompagna dalla firma con gli Warriors: quella di essere il giocatore più odiato dalla lega, con tutte le conseguenze del caso I vincenti spesso non stanno proprio simpatici a tutti, specialmente se non fanno niente per esserlo. Keevin Durant lo sa bene, specialmente dopo aver scelto ‘egoisticamente’, il comprensibile bene per la propria carriera. La firma con gli Warriors, ...

Gallinari e Belinelli primi testimonial per una grande annata di basket NBA su Sky Sport : E se il Texas è la , vecchia, nuova casa di Belinelli, Sky Sport NBA è la casa del basket più bello del mondo per tutta la stagione 2018-19: lo confermano gli otto spot che vogliono introdurre il ...

Mercato NBA – Thibodeau non si rassegna all’idea di perdere Butler : ecco l’ultima mossa provata per trattenerlo : Coach Thibodeau non si rassegna all’idea di perdere Jimmy Butler: l’allenatore dei Timberwolves le sta provando tutte per trattenerlo La richiesta ufficiale di cessione, presentata da Jimmy Butler ai Minnesota Timberwolves, è stata come un fulmine a ciel sereno nella tranquillità di ‘Minnie’. L’ex Bulls ha fornito una lista di 3 squadre con le quali vorrebbe essere scambiato, ricevendo però un secco no da ...

NBA - Kerr parla ai suoi Warriors : “potrebbe essere l’ultimo anno di questo gruppo” - Durant prepara l’addio : Warriors, Kevin Durant e Steve Kerr, hanno parlato della prossima free agency che già fa discutere nonostante manchi ancora un anno NBA, la stagione ancora deve iniziare, ma già si fa un gran parlare della free agency 2019 che si prospetta essere caldissima. A sollevare le nuove voci ci ha pensato il coach di Golden State Steve Kerr, il quale ha parlato di ultimo ballo per i suoi Warriors con questo nucleo. Nella prossima estate ci saranno ...

Mercato NBA – Cessione Butler - il proprietario dei Timberwolves impone l’addio : si fanno sotto gli Heat : Glen Taylor, proprietario dei Timberwolves, ha smentito l’incedibilità di Jimmy Butler espressa da coach Thibodeau, spingendo per un addio rapido: i Miami Heat pronti all’offerta Ore di caos totale in casa Timberwolves. La richiesta ufficiale di Cessione, presentata da Jimmy Butler nei giorni scorsi, ha scosso l’ambiente più di quanto ci si potesse aspettare. Coach Thibodeau, che Butler lo ha allenato già ai Bulls e lo considera un suo ...

Mercato NBA – Karl-Anthony Towns rinnova con i Timberwolves : i dettagli del prolungamento del contratto : Karl-Anthony Towns ha annunciato di aver trovato l’accordo per il rinnovo di contratto con i Minnesota Timberwolves: un prolungamento incredibile, ma legato ad alcune particolari condizioni Dopo diversi rumor che hanno infiammato le notizie di Mercato delle ultime settimane, su una mancata possibilità di rinnovo, Karl-Anthony Towns è uscito allo scoperto, annunciando il suo rinnovo con i Timberwolves. Da sottolineare come la conferma ...

NBA - Towns rinnova con i Timberwolves : ROMA - Mentre Jimmy Butler sembra sempre più lontano dal Minnesota , i Timberwolves si assicurano la permanenza in squadra di un altro pezzo da novanta come Karl-Anthony Towns. Il lungo formatosi a ...

NBA - Butler ai ferri corti con i Timberwolves : ROMA - Il rapporto tra Jimmy Butler e i Minnesota Timberwolves potrebbe essere giunto al capolinea. Secondo fonti statunitensi, infatti, durante l'incontro che ci sarebbe stato ieri tra lo stesso ...

Mercato NBA – Bomba in casa Timberwolves : Jimmy Butler ha chiesto ufficialmente la cessione! : Notizia clamorosa pronta a cambiare gli equilibri del Mercato NBA: concluso l’incontro fra Jimmy Butler e coach Thibodeau, il giocatore ha chiesto ufficialmente la cessione La notizia era nell’aria da diverso tempo, serviva solo un faccia a faccia chiarificatore, che mettesse nero su bianco la volontà di Jimmy Butler. L’ex Chicago Bulls ha infatti incontrato in giornata coach Thibodeau, per annunciargli la sua volontà di cambiare aria: ...

Mercato NBA – Jimmy Butler via dai Timberwolves? Ecco 3 possibili destinazioni : In attesa di conoscere il reale esito dell’incontro fra Jimmy Butler e i Minnesota Timberwolves, Ecco 3 possibili destinazioni per una trade che metterebbe d’accordo tutte le parti in causa Sono ore di tensione per tutti i fan dei Minnesota Timberwolves. Jimmy Butler, una delle principali stelle della franchigia, avrebbe incontrato coach Thibodeau, in queste ore, per decidere il suo futuro nella franchigia del Minnesota. Butler in passato ...