NBA | Dirk Nowitzki ancora fermo ai box | debutto stagionale in dubbio?

Mercato NBA – Adesso il record è ufficiale : Dirk Nowitzki rinnova - 21 anni di carriera con i Mavericks : Dirk Nowitzki ha trovato l’accordo per il rinnovo del suo contratto con i Dallas Mavericks: il centro tedesco giocherà la sua 21ª stagione in maglia Mavericks, mai nessuno come lui Dopo aver dato piena disponibilità in termini di tempo ai Dallas Mavericks, al fine di non occupare il cap da destinare ad eventuali altri acquisti, Dirk Nowitzki ha trovato l’accordo per rinnovare il suo contratto con i Dallas Mavericks. Il centro tedesco si è ...