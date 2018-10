Navigatori - I servizi TomTom salgono a bordo delle BMW

quattroruote

(Di mercoledì 3 ottobre 2018) In occasione del Salone di Parigi laha annunciato una partnership con il Gruppo BMW e il rafforzamento della collaborazione con i marchi PSA. Con BMW per offrire nuovi. Dopo una serie di test di sviluppo il Gruppo BMW ha scelto di fornire sui veicoli BMW, MIni e Roll-Royce iLive Traffic, Online Routing ed EV Service. Il primo fornisce dati sul traffico in tempo reale, il secondo sfrutta il cloud per ricalcolare percorsi alternativi ed il terzo è dedicato ai veicoli elettrici e combina i dati di autonomia con quelli dei punti di ricarica lungo il percorso. Con PSA nell'infotainment dei modelli di nuova generazione. Con il Gruppo PSA è stato invece esteso un accordo già esistente dal 2012, confermando la presenza dei sistemi di navigazioneall'interno dell'infotainment dei modelli di nuova generazione dei marchi Peugeot, ...