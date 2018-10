Napoli | ultrà Liverpool aggrediti | tifoso inglese finisce in ospedale

Champions - caccia ai tifosi del Liverpool a Napoli : un ferito Digos ferma 28 ultrà azzurri Il precedente contro la Roma : Supporter dei Reds aggrediti davanti a un bar in via Rosaroll: il 26enne guarirà in 15 giorni. 28 persone fermate dalla Digos e identificate

Seggiolino scagliato contro i tifosi della Juve : arrestato ultrà del Napoli : Ha sradicato un Seggiolino dagli spalti dell'Allianz Stadiun e l'ha lanciato contro i tifosi bianconeri del settore Est. Un ultrà napoletano, non residente in Campania, è stato...

Tunnel - ultras 'Eroi' ed il fantasma di Bogdanov : Napoli attento alla Stella : La Gazzetta dello Sport racconta dell'attesa della Stella Rossa per il ritorno in Champions contro il Napoli di questa sera e dell'ambiente che si ritroveranno gli azzurri: 'Il Tunnel è abbastanza inquietante, non ne ...

Napoli autonoma e moneta indipendente : la svolta ultrà di De Magistris : Il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris annuncia tramite Facebook una serie di iniziative volte a rendere più rapida l’autonomia della città, che avrà addirittura una moneta tutta sua. Una svolta ultrà del primo cittadino di Napoli, che utilizza nel post una serie di cavalli di battaglia proprio del gergo calcistico partenopeo (ma non solo). Proprio pochi giorni dopo l’accusa da parte del club di calcio presieduto da De Laurentiis nei ...

Serie A : Napoli e Juve ultra favorite : ANSA, - ROMA, 31 AGO - I numeri sono con il Napoli, che domenica affronterà la Sampdoria a Marassi. Dopo cinque vittorie consecutive degli azzurri, la sesta è valutata 1,53 su Snai. Si punta a 4,25 ...

Il Napoli risponde al sindaco : 'Offende la città e strizza l'occhio agli ultras' : ... del lavoro svolto dal presidente De Laurentiis nel territorio della città: l'attività svolta dal Napoli genera interesse nazionale e internazionale, crea posti di lavoro, produce un'economia indotta ...

Napoli-Milan - provocazione ultrà : de Magistris in curva contro ADL : «In occasione dell'incontro di calcio Napoli-Milan, saremo lieti di ospitare nel nostro amato settore il primo cittadino Luigi de Magistris». Questo il contenuto del volantino fatto...

