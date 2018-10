Napoli scalda anche Ancelotti Il Liverpool? Temo l' arbitro

ilgiornale

: Ronaldo scalda Juventus-Napoli: «Dobbiamo vincere» Ronaldo scalda Juventus-Napoli - Dalla_SerieA : Ronaldo scalda Juventus-Napoli: «Dobbiamo vincere» Ronaldo scalda Juventus-Napoli - mirkonicolino : Ronaldo scalda i tifosi a poche ore da #JuveNapoli #CR7 -

(Di mercoledì 3 ottobre 2018)- Gli arbitri stanno togliendo il sonno a Carletto. Banti è una ferita che sanguina meno: "A Torino ero incavolato nero". Per stasera gli scienziati dell'Uefa hanno spedito ail fischietto Kassai: "Allora siamo a posto, il ricordo è troppo nefasto e troppo recente. Sono sorpreso, in questi casi deve trascorrere molto tempo prima di dimenticare". Edizione Champions di due stagioni fa, fece scalpore l'eliminazione del Bayern per mano del Real Madrid ai quarti di finale per un gol nettamente irregolare (e decisivo) concesso dall'ungherese a CR7.Con o senza Kassai, il big-match di stasera è da vincere a tutti i costi. Il deludente pareggio di Belgrado ha indebolito le già flebili speranze partenopee di far fuori una tra Psg oe stasera in un San Paolo che si preannuncia quasi pieno, ma non gremito, ci sono da prendere i tre punti e basta. "Non è decisiva ma quasi" si ...