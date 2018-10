Napoli | madre e figlio ricoverati per colera

ESPLOSIONE Napoli - CROLLA CASA QUARTIERI SPAGNOLI/ Ultime notizie - vendetta figli per sfratto? Morta la madre : NAPOLI, ESPLOSIONE e crollo di una CASA in Via Don Minzoni ai QUARTIERI SPAGNOLI. Ultime notizie, fortissimo boato provoca un morto e due feriti: primi soccorsi e dinamica "oscura"(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 14:37:00 GMT)

Napoli - litiga con la madre e spara due colpi di pistola in strada - denunciato 47enne : È stato identificato l'uomo che, intorno alle 22 di ieri, ha esploso due colpi di arma da fuoco in via Miano, angolo via Regina Margherita, a Secondigliano. Si tratta di un napoletano di 47 anni, già ...

Calci e pugni in faccia alla madre - arrestato 32enne nel centro storico di Napoli : Calci e pugni in faccia e sul corpo alla madre di 75 anni. Con questa accusa i Carabinieri hanno arrestato a Napoli un 32enne. La donna è stata portata in ospedale per una serie di fratture al volto. ...

Jorginho - che scena commovente! L’ex Napoli mostra alla madre la sua maglia - la donna si commuove [VIDEO] : La madre di Jorginho piange nello store del Chelsea alla vista della maglia con impresso il nome del figlio: la scena commovente Jorginho è volato al Chelsea dopo una trattativa serrata tra la dirigenza del Napoli ed il club inglese. Il centrocampista porta la madre allo store dei Blues dove la donna scorge subito la maglia del figlio calciatore. La reazione della mamma di Jorginho è commovente. La donna si lascia andare alle lacrime ed ...