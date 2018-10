Napoli-Liverpool | Ancelotti | “Vittoria che ci tiene in corsa nel girone”

Champions League - Napoli-Liverpool 1-0 - decide Insigne : Roma, 3 ott., askanews, - Il Napoli batte il Liverpool 1-0 all'ultimo respiro con un gol di Lorenzo Insigne. Una partita dominata dagli azzurri che conquistano la prima vittoria in Champions con un ...

Napoli-Liverpool - Ancelotti : “Gol al tempo giusto. Prima avremmo sofferto” : Napoli-Liverpool 1-0, LE PAROLE DEL TECNICO – Intervistato al termine della partita del San Paolo, Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando della prestazione della squadra azzurra in grado di vincere in extremis con Insigne contro un top club blasonato come il Liverpool: “La squadra ha giocato bene tutta la partita, non […] L'articolo Napoli-Liverpool, Ancelotti: “Gol al tempo ...

Calcio - Champions League 2018-2019 : Napoli-Liverpool 1-0 - impresa dei partenopei! Insigne segna allo scadere : Grandissima impresa del Napoli, che nel secondo turno di Champions League gioca una partita di primissimo livello e batte con merito il Liverpool per 1-0. Il gol è stato realizzato al minuto numero 89 da Lorenzo Insigne, che ha così coronato una partita di altissima qualità, in cui più di una volta era andato vicino alla realizzazione. Da lodare anche la prestazione di Ospina, autore di due soli interventi veri, ma entrambi decisivi ai fini di ...

Napoli-Liverpool 1-0 - le pagelle di CalcioWeb : pagelle Napoli-Liverpool Napoli (4-4-2) Ospina 6 – Si segnala per un’uscita puntuale nella prima frazione. Maksimovic 6,5 – A sorpresa dal 1′ per tamponare le scorribande di Manè. Disciplinato, difficilmente si lascia scappare il diretto avversario. Albiol 6 – Annulla Firmino fino al riposo, è però un po’ impreciso in fase di impostazione. Koulibaly 7 – Si fa ammonire per un eccesso di foga dopo ...

Pagelle Napoli-Liverpool 1-0 - Champions League 2019 : super Koulibaly - Insigne nuovamente decisivo : Era la notte dei desideri e delle speranze, l’esordio di quest’anno al San Paolo per quanto riguarda la Champions League 2019. Il Napoli non ha deluso: al termine di un incontro giocato davvero con grandissima personalità gli azzurri battono 1-0 la finalista della passata edizione, il Liverpool, grazie ad una rete di Lorenzo Insigne all’89’. I partenopei sono in piena corsa per il passaggio del turno. Pagelle ...

LIVE Napoli-Liverpool - Champions League in DIRETTA | Risultato 1-0 | IMPRESA A Napoli - INSIGNE BATTE I REDS : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di NAPOLI-LIVErpool, incontro valevole per il secondo turno del girone C della Champions League 2018-2019. Le due formazioni arrivano a questo confronto, rispettivamente, con alle spalle il pareggio a Belgrado contro la Stella Rossa e la vittoria ad Anfield contro il Paris Saint-Germain. Sono appena due i precedenti tra le due società in competizioni ufficiali: entrambi si sono avuti nel corso ...

