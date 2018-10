NAPOLI-LIVERPOOL 2018 | Diretta | Formazioni | Streaming | Dove Vederla

NAPOLI - ferito tifoso del Liverpool : 16.48 A poche ore dalla partita di Champions Napoli-Liverpool, un gruppo di tifosi inglesi è stato aggredito da alcuni giovani napoletani. Un supporter del Liverpool,di 26 anni, è rimasto ferito. Guarirà in 15 giorni. In vista del match, la polizia ha rafforzato i controlli. Sono stati fermati e identificati 28 ragazzi napoletani.

Champions League - NAPOLI obbligato a battere il Liverpool : Milik favorito su Mertens : Si è giocato solo un turno di Champions League, ma il Napoli è già a un bivio: vincendo si rilancerebbe prepotentemente per la qualificazione agli ottavi, perdendo sarebbe durissima rimettersi in carreggiata. La vittoria sarebbe fondamentale anche per dimenticare il passo falso di sabato scorso contro la Juventus. In ogni caso il Liverpool è uno degli avversari più difficili che potessero capitare sulla strada degli azzurri: nel ...

A NAPOLI sono state fermate 28 persone per l’aggressione a un gruppo di tifosi del Liverpool : Nella notte tra martedì e mercoledì alcuni tifosi inglesi sono stati aggrediti nel centro di Napoli: uno di loro, un uomo di 26 anni, è stato medicato in ospedale per ferite lacero-contuse e poi dimesso con una prognosi di 15 The post A Napoli sono state fermate 28 persone per l’aggressione a un gruppo di tifosi del Liverpool appeared first on Il Post.

Champions League - NAPOLI-Liverpool in diretta su Raiuno e Sky : Il Napoli ospita stasera al San Paolo il Liverpool vice campione d'Europa: vincere è fondamentale per gli azzurri L'articolo Champions League, Napoli-Liverpool in diretta su Raiuno e Sky è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Champions League - caccia ai tifosi del Liverpool a NAPOLI : un ferito - 28 fermati| Il precedente con la Roma : Violenza al centro di Napoli. Un gruppo di tifosi del Liverpool è stato preso di mira la scorsa notte a via Cesare Rosaroll. Gli ultrà inglesi hanno raccontato alla polizia, che indaga sull'episodio, ...

Champions - caccia ai tifosi del Liverpool a NAPOLI : un ferito Digos ferma 28 ultrà azzurri Il precedente contro la Roma : Supporter dei Reds aggrediti davanti a un bar in via Rosaroll: il 26enne guarirà in 15 giorni. 28 persone fermate dalla Digos e identificate

