Napoli | investe tre braccianti che vanno al lavoro in bici | un morto | poi tenta la fuga

(Di mercoledì 3 ottobre 2018) Nel napoletano alcuni giorni fa intorno alle prime luci dell'alba un giovane ha travolto con la propria auto nei pressi di Giugliano tre ragazzi che si stavano recando incletta VIDEO al. Le cause sono ancora tutte da accertare, come la dinamica dell'incidente da quel che riportano le forze dell'ordine. Uno dei tre ragazzi èsul colpo, il giovano automobilista non si è fermato per soccorrere i ragazzi ma anzi ha continuato il suo percorso nell'assoluta indifferenza, fermandosi solo dopo, come riporta Sky Tg24 per cambiare la ruota della macchina incidentata. Travolge tre ragazzi a Giugliano, una vittima Un ragazzo di 24 anni qualche giorno fa ha travolto con la propria auto tre ragazzi albanesi,, mentre stavano andando alnei campi incletta. Uno dei ragazzi investiti èsul colpo, gli altri due sono in ospedale con ferite, lesioni ...