NAPOLI | IMMIGRATI DAL BANGLADESH COL COLERA Madre e figlio ricoverati | preoccupano

NAPOLI - immigrati col colera / Madre e figlio ricoverati dopo essere tornati dal Bangladesh : Due immigrati con il colera sono stati ricoverati a Napoli. Madre e figlio di due anni erano tornati di recente dal Bangladesh. Torna dopo quarantacinque anni una patologia ormai scomparsa.(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 18:52:00 GMT)

Salvini contestato a NAPOLI : 'La colpa non è dei padroni - ma degli immigrati' : 'Via da Napoli' e 'Se ci sono tanti occupati la colpa è dei padroni e non degli immigrati'. I manifestanti in corteo che protestano contro la presenza a Napoli di Matteo Salvini esortano il ministro ...

Salvini è a NAPOLI - passeggiata al Vasto : applausi dai balconi e selfie con gli immigrati : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, è giunto a Napoli, nel quartiere del Vasto, e sta percorrendo a piedi via Firenze, fermandosi a parlare con alcuni cittadini, per poi recarsi...

NAPOLI - immigrati assenti : via alle espulsioni ma solo dai centri : Le memorie sono state già preparate, il sostegno legale è messo a disposizione dalle associazioni: se l'iter andrà in porto, e si trasformerà in procedimento di espulsione, i migranti sorpresi all'...

NAPOLI - spari contro gli immigrati al Vasto : la firma del clan e l'ombra del racket : Un colpo al cerchio e uno alla botte. O meglio: sparare contro i neri, per educare tutti, sia i bianchi che i neri. E poi passare all'incasso, specie in un periodo cruciale per...

NAPOLI - nasce la rete per monitorare i raid sugli immigrati : Il nome già l’hanno scelto: “ Black sentinels”. Si parte da un gruppo Whatsapp, dove sono inseriti mediatori culturali, operatori dei centri di accoglienza, stranieri

NAPOLI - ancora tensioni al Vasto : weekend di risse tra immigrati e rabbia dei cittadini : Dopo la manifestazione antirazzista di venerdì e a seguito del "giro di vite" dei controlli da parte delle forze dell'ordine in molti, tra i residenti del Vasto, si aspettavano...

NAPOLI - spari da uno scooter contro un gruppo di immigrati : ferito un venditore ambulante senegalese : Era in compagnia di due amici nel quartiere Vasto a Napoli, attorno alle 22 di venerdì, quando sono arrivati due ragazzi a bordo di uno scooter e hanno fatto fuoco. Tre colpi di pistola, uno dei quali a segno, contro un immigrato. Cissè Elhadji Diebel, venditore ambulante senegalese 22enne, con permesso di soggiorno, è rimasto ferito a una gamba ed è stato sottoposto a un intervento chirurgico nella notte per l’estrazione del proiettile, ...