Napoli | Giuntoli | ' Ancelotti sfrutta bene tutta la rosa Il San Paolo è il nostro uomo in

Giuntoli : 'Ecco come giocherà il Napoli questa sera' : Cristiano Giuntoli , ds del Napoli , ha parlato a Sky Sport : 'Scelte di formazione? Non mi sorprendono, ne abbiamo parlato in settimana. Ancelotti vuole una fase offensiva con un 3-5-1-1 e la fase difensiva con un 4-4-1-1. Non si può fallire, c'è tanta ...

Sky : L'Inter su Darmain - Il Napoli rischia la beffa. Giuntoli non trova l'accoro con il Manchester : L'Inter su Darmain, si tratterebbe di un'altra beffa per gli azzurri. Giuntoli non trova l'accoro con il Manchester per l'ex Toro. Napoli- Secondo la redazione di sky sport 24, L'Inter ha riallacciato i contatti con gli agenti di Matteo Darmian , anche perché per il terzino del Manchester United il direttore del Napoli altro club forte su di lui ancora non ha ...