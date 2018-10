Napoli | Ancelotti | Gol al 90' ? Meglio così ADL | Carlo degno della

Napoli-Liverpool - Ancelotti : “Vittoria che ci tiene in corsa nel girone” : Il Napoli ha disinnescato il Liverpool nel match del San Paolo e Ancelotti, ai microfoni di Sky, si è detto soddisfatto della prestazione degli azzurri: “Abbiamo giocato bene tutto il match, non abbiamo mai perso il controllo e siamo stati bravissimi in difesa, senza concedere niente al Liverpool. Abbiamo avuto tante occasioni, ma abbiamo fatto gol nel momento giusto: se avessimo segnato prima avremmo sofferto di più”. Non era ...

Napoli-Liverpool - Ancelotti : “Gol al tempo giusto. Prima avremmo sofferto” : Napoli-Liverpool 1-0, LE PAROLE DEL TECNICO – Intervistato al termine della partita del San Paolo, Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando della prestazione della squadra azzurra in grado di vincere in extremis con Insigne contro un top club blasonato come il Liverpool: “La squadra ha giocato bene tutta la partita, non […] L'articolo Napoli-Liverpool, Ancelotti: “Gol al tempo ...

Il Napoli fa emozionare - la squadra di Ancelotti non molla mai : primo posto del girone - adesso con coraggio contro il Psg [VIDEO] : E’ un Napoli grandi firme quello che è sceso in campo nella gara di Champions League contro il Liverpool, la squadra di Carlo Ancelotti ha dominato contro i vice campioni d’Europa disputando una partita ben condotta e studiata alla grande dall’allenatore. Il Napoli ha tenuto bene il campo per tutta la partita e non è mancata la sfortuna come in occasione della traversa di Mertens, quando la partita sembrava indirizzata ...

Napoli-Liverpool 0-0 La Diretta Ancelotti punta su Milik e Insigne : Napoli e Liverpool si sfidano questa sera al San Paolo in un match valevole per la seconda giornata del Gruppo C di Champions League; gli uomini di Carletto Ancelotti vengono dal pareggio di Belgrado, ...

Napoli - Giuntoli : 'Ancelotti sfrutta bene tutta la rosa. Il San Paolo è il nostro uomo in più' : Cristiano Giuntoli , direttore sportivo del Napoli, ha parlato a Sky Sport prima del match contro il Liverpool: 'Scelte di formazione? Non mi sorprendono, ne abbiamo parlato in settimana. Vuole una fase offensiva con un 3-5-1-1 e la fase difensiva con un 4-4-1-1. Non ...

Napoli-Liverpool - formazioni ufficiali : Ancelotti con il 3-5-2 : “I Reds sono una squadra forte, con tanti giocatori bravi in contropiede, noi giocheremo come sempre, cercando di gestire al meglio i momenti difficili”, Carlo Ancelotti presenta così Napoli-Liverpool, secondo match di Champions League per la formazione partenopea. “Sarà una partita importante e intensa, ma non decisiva – spiega il tecnico partenopeo – Giochiamo in […] L'articolo Napoli-Liverpool, formazioni ...

PROBABILI FORMAZIONI / Napoli Liverpool : le novità di Ancelotti. Quote - ultime notizie live Champions League : PROBABILI FORMAZIONI Napoli liverpool: Quote e le ultime notizie live sugli schieramenti attesi in campo oggi al San Paolo per la partita del girone C di Champions League.(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 16:54:00 GMT)

Viktor Kassai - chi è l'arbitro di Napoli Liverpool/ Ancelotti lo ricorda male : "Fu nefasto" : Per Napoli Liverpool è stato designato l'arbitro ungherese Viktor Kassai: Carlo Ancelotti ne ha un brutto ricordo, nel 2017 le sue decisioni costarono l'eliminazione al Bayern Monaco(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 14:14:00 GMT)

Napoli - Ancelotti scalda i motori per il big match del San Paolo : la strategia : Dopo il pareggio contro la Stella Rossa di Belgrado nella prima giornata del girone, Carlo Ancelotti cerca il riscatto in Champions League. I vice campioni d’Europa faranno infatti vista agli azzurri nella bolgia dello Stadio San Paolo. Le sensazioni? Più che positive, e tutto ciò è dimostrato dalle parole del tecnico azzurro in conferenza stampa: […] L'articolo Napoli, Ancelotti scalda i motori per il big match del San Paolo: la ...

Napoli - Ancelotti sorprende ancora : difesa a 'tre e mezzo' con Maksimovic : Il Corriere dello Sport riferisce di una prova con la difesa a tre in quel di Castel Volturno, utilizzando in fase di possesso palla un 3-5-1-1, con Nikola Maksimovic spostato a destra dell'out difensivo. Queste le ...

Napoli scalda anche Ancelotti. "Il Liverpool? Temo l'arbitro..." : Napoli - Gli arbitri stanno togliendo il sonno a Carletto. Banti è una ferita che sanguina meno: "A Torino ero incavolato nero". Per stasera gli scienziati dell'Uefa hanno spedito a Napoli il fischietto Kassai: "Allora siamo a posto, il ricordo è troppo nefasto e troppo recente. Sono sorpreso, in questi casi deve trascorrere molto tempo prima di dimenticare". Edizione Champions di due stagioni fa, fece scalpore l'eliminazione del Bayern per mano ...

