Mutu | ricorso respinto | dovrà pagare 17 mln di euro al Chelsea per doping

L’ex Chelsea Mutu perde il ricorso contro la maxi multa dei londinesi : L’ex calciatore rumeno Adrian Mutu ha perso la causa intentata contro il Tribunale arbitrale sportivo per una multa di 17 milioni inflittagli dal Chelsea per essere risultato positivo all’anti-doping. Mutu aveva presentato ricorso alla Corte di Strasburgo affermando che il Tribunale sportivo, e in particolare due dei suoi membri, non erano stati imparziali. Secondo il calciatore inoltre la multa, a causa del suo ammontare, ...