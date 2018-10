Mutu dovrà pagare 17 milioni al Chelsea | respinto il ricorso

Ponte Genova : proprietari delle abitazioni distrutte dovranno estinguere la somma Mutuata : Il crollo del Ponte Morandi a Genova ha lasciato circa 300 famiglie senza una casa: quest'ultime dovranno pagare lo stesso il loro mutuo. La notizia ha il sapore della solita ingiustizia all'italiana, ma altro non è che la corretta applicazione, discutibile per molti, della nostra Legge. Vige infatti un ordinamento che non menziona eccezioni al corretto pagamento del mutuo in caso di eventi imprevedibili come quello successo qualche giorno fa, ...