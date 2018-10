Mourinho tra i candidati per la panchina degli USA | la situazione

Mourinho traballa - futuro in 10 giorni : ANSA, - LONDRA, 03 OTT - Contro il Valencia ha sì evitato la sconfitta, ma non scongiurato l'esonero: il futuro di José Mourinho sulla panchina del Manchester United resta più che mai in bilico, e si ...

Il Manchester United ha scelto tra Mourinho e Pogba : ...farlo con una tregua come quella che pareva fosse stata sancita poco più di una settimana fa e che si è letteralmente disintegrata in seguito a due risultati negativi che hanno scosso il mondo dei ...

José Mourinho - l'umiliazione per Pogba : 'Non sarà capitano - ma tra noi nessun problema' : Che i rapporti tra l'allenatore dei Manchester United José Mourihno e del centrocampista Paul Pogba non erano dei più idilliaci già si sapeva malgrado entrambi abbiano sempre negato tutte le tensioni ...

Gelo tra Pogba e Mourinho : i due sono ai ferri corti [VIDEO] : Il Manchester United è ormai una polveriera. In settimana, le dichiarazioni di Pogba – ha criticato il gioco difensivo dei Red Devils – e poi la notizia del declassamento del francese, privato dei gradi di vice capitano da Mourinho, hanno aumentato la tensione in casa United. Tensione che i duellanti non riescono a mascherare neanche davanti alle telecamere, come è accaduto nel corso dell’allenamento di stamattina. Prima ...

Manchester Utd - alta tensione all'allenamento : tra Mourinho e Pogba sguardi truci e parole grosse : Guerra aperta tra il tecnico e il centrocampista francese ma per lo Special One le ore sono contate: l'esonero è vicino

Vuelta 2018 - Elia Viviani come... Mourinho : 'se ho centrato 17 vittorie non sono un pirla. Madrid? Mi alletta...' : ... costretto a cedere allo strapotere del campione italiano: ' Morkov e Sabatini hanno fatto tutto nel modo giusto le parole di Viviani alla Gazzetta dello Sport mi hanno portato per mano alla volata. ...

Vuelta 2018 – Elia Viviani come… Mourinho : “se ho centrato 17 vittorie non sono un pirla. Madrid? Mi alletta…” : Il corridore della Quick Step ha commentato il successo ottenuto nella decima tappa della Vuelta, svelando i suoi prossimi obiettivi Una vittoria che vale tanto, la seconda di questa edizione della Vuelta che sta incoronando Elia Viviani come il miglior velocista sulla piazza. AFP/LaPresse Il corridore della Quick Step non ha lasciato scampo a Peter Sagan, costretto a cedere allo strapotere del campione italiano: “Morkov e Sabatini ...

José Mourinho risponde alle critiche con la solita aria di superiorità : “sono tra i migliori al mondo” : José Mourinho mostra il suo carattere dopo le copiose critiche piovutegli addosso a seguito dei risultati non positivi del suo United “alleno uno dei più grandi club al mondo, ma sono anche uno dei più grandi tecnici al mondo“. José Mourinho parte al contrattacco dopo le polemiche piovutegli addosso per le due sconfitte consecutive rimediate dal Manchester United in campionato, e in una effervescente conferenza stampa dice la ...

Ennesimo show di Mourinho in conferenza stampa : “Sono ancora tra i migliori” : “Resterò uno dei migliori manager al mondo anche se non dovessi vincere il titolo con il Manchester United“. Dopo aver chiesto rispetto al termine della partita persa contro il Tottenham, Josè Mourinho sfodera il proprio orgoglio a due giorni dal match contro il Burnley che potrebbe decidere il suo destino. “Sono l’unico ad aver vinto in Italia, Spagna e Inghilterra, e il secondo posto della passata stagione è stato ...

Juve con Mourinho - Napoli contro Cavani e Salah - Messi e Kane sulla strada dell'Inter : La Juventus se la ride, il Napoli e l'Inter no. Ovvio, le fascia di sorteggio pesano. Il resto lo fa l'imponderabilità dell'urna. E così la Signora si gode degli abbinamenti che dovrebbero proiettarla ...

Manchester United a due facce tra campo e borsa : caos Mourinho - ma il titolo vola : caos in campo e in panchina, ma valore delle azioni in continua crescita in borsa: un Mancheseter United a due facce. L'articolo Manchester United a due facce tra campo e borsa: caos Mourinho, ma il titolo vola è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.