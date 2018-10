MotoGp – Valentino Rossi arriva in Thailandia | che accoglienza per il Dottore GALLERY

MotoGp – Valentino Rossi tra promesse e sorrisi : il Dottore risponde alle domande dei fan dal Dainese Store di Londra : Valentino Rossi sorridente e divertente: il Dottore risponde alle domande dei fan con un video collegamento da Tavullia La settimana scorsa, precisamente venerdì, Valentino Rossi è stato protagonista di una simpatica chiacchierata con un gruppo di fortunati fan. In collegamento dal quartier generale VR46 di Tavullia con lo Store Dainese di Londra, il Dottore ha risposto ad una serie di domande poste dai suoi fan. Dai problemi della Yamaha, ...

MotoGp - Valentino Rossi : “Il circuito di Burinam è davvero noioso - ha a malapena delle curve. Voglio tornare a lottare per il podio” : Tutto pronto per un nuovo week-end appassionante per quanto riguarda il Motomondiale 2018. Dal 5 al 7 ottobre si vola in terra asiatica, precisamente in Thailandia, sul nuovo circuito di Burinam, testato per la prima volta nelle prove di febbraio. Chi vuole tornare a dare spettacolo è Valentino Rossi: il Dottore sta attraversando un momento davvero negativo e vuole rialzarsi proprio con la trasferta asiatico-oceanica. “Dopo così tante gare ...

MotoGp – Valentino Rossi verso la Thailandia : le parole del Dottore alla vigilai della gara di Buriram : Le sensazioni di Valentino Rossi alla vigilia del nuovo appuntamento della MotoGp: le parole del Dottore in vista del Gp della Thailandia E’ tutto pronto sul circuito di Buriram per il nuovissimo appuntamento della MotoGp, inserito nel calendario a partire proprio dalla stagione 2018, attualmente in corso. I piloti sono in viaggio in vista del nuovo Gp della Thailandia, che si disputerà domenica. AFP/LaPresse In attesa di scoprire ...

MotoGp – Valentino Rossi protagonista del divertente allenamento al Galliano Park prima della Thailandia [VIDEO] : Valentino Rossi si allena prima di volare in Thailandia, il pilota italiano insieme agli allievi dell’Academy al Galliano Park Il quindicesimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp in Thailandia attende Valentino Rossi. prima di volare dall’altra parte del mondo, il pilota italiano però si è allenato al Galliano Park con le MiniGp e con i pilota della VR46 Academy. Ecco il video postato sui social del ...

MotoGp – Che attacco a Valentino Rossi! Il giornalista spagnolo non ha dubbi : le dure parole sul Dottore : Il giornalista spagnolo Manuel Pacino non ha dubbi sulle difficoltà in casa Yamaha: sbagliato puntare tutto su Valentino Rossi La Yamaha sta affrontando un momento davvero tosto e difficile: dopo più di un anno senza vittorie, il team di Iwata non riesce a risollevarsi e risolvere i problemi che lo attanagliano ormai da troppo tempo. Valentino Rossi e Maverick Vinales non riescono ad avere la moto adatta per ottenere risultati positivi in ...

MotoGp – Crisi Yamaha - Agostini appoggia Valentino Rossi : “giusto dare indicazioni! Gli ingegneri non sono sulla moto” : Giacomo Agostini e la Crisi Yamaha: l’ex campione motociclistico e i consigli di Valentino Rossi al team di Iwata Momento buio, terribile, in casa Yamaha: il team di Iwata non riesce a risollevarsi da una Crisi terribile che dura ormai da troppo tempo. Una situazione complicatissima che non sta permettendo ai piloti Rossi e Vinales di ottenere buoni risultati, tra alti e bassi e qualche polemica. Tanti sono i fan infatti divisi: ...

MotoGp : la crisi irreversibile della Yamaha. Serve la rivoluzione e Valentino Rossi può aspettare? : Record e lacrime in casa Yamaha dopo il GP di Aragon (Spagna), quattordicesimo round del Mondiale 2018 di MotoGP. Reduce dall’ottavo posto di Valentino Rossi e dal decimo di Maverick Vinales, la squadra di Iwata ha toccato il fondo con 23 round senza vittorie e non si era mai verificato nella top-class. L’essere giunta alle spalle di Suzuki e di Aprilia è un campanello d’allarme chiaro che in Giappone hanno sicuramente sentito ...

MotoGp – Valentino Rossi e la lotteria di beneficenza : tre donne le fortunate vincitrici [VIDEO] : Tre donne, le fortunate vincitrici della lotteria di beneficenza del Bar Pizzeria Da Rossi: Valentino Rossi protagonista dell’estrazione Valentino Rossi è reduce da un weekend di gara deludente e amaro: il Dottore non è infatti riuscito a far meglio dell’ottavo posto al Gp di Aragon, dopo due giorni di serie problematiche all’interno del box Yamaha, che il team di Iwata non riesce ancora ad individuare e ...

MotoGp - Jarvis ‘boccia’ la proposta di Valentino Rossi : divergenza di vedute in casa Yamaha : Dopo la proposta di Valentino Rossi di rivoluzionare la struttura organizzativa della Yamaha, Lin Jarvis ha espresso il proprio punto di vista sulla vicenda Valentino Rossi l’ha buttata lì, chiedendo una drastica rivoluzione dell’assetto organizzativo della Yamaha. Lin Jarvis però non è sembrato d’accordo con il pesarese, convinto che basti solo lavorare per ritornare ai fasti di un tempo, aggiungendoci investimenti ...

MotoGp - sorprendente proposta di Valentino Rossi : il Dottore chiede una rivoluzione del personale! : Secondo il pilota pesarese la Yamaha dovrebbe rivedere l’intero reparto corse, cambiandolo radicalmente come avvenuto nel 2004 Una situazione non più sostenibile, un deficit tecnico che obbliga la Yamaha ad intervenire nel minor tempo possibile. La distanza con Honda e Ducati è divenuta ormai siderale, uno scenario apocalittico che spinge anche Valentino Rossi ad alzare la voce. Alessandro La Rocca/LaPresse Non nei toni sia chiaro, ...

VIDEO MotoGp - Highlights GP Aragon 2018 : Marc Marquez vince nel finale - battuto Dovizioso. Valentino Rossi ottavo - cade Lorenzo : Marc Marquez ha vinto il GP di Aragon 2018, tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo è tornato al successo grazie a un finale incandescente in cui ha pigiato forte sull’acceleratore respingendo gli assalti di Andrea Dovizioso mentre Andrea Iannone completa il podio. Valentino Rossi chiude in ottavo posizione, Jorge Lorenzo è caduto alla decima curva. Di seguito il VIDEO con gli Highlights del GP di Aragon ...

MotoGp – Valentino Rossi ottavo ad Aragon : l’accoglienza ai box è calorosa [VIDEO] : Strette di mano, abbracci e pacche: il team Yamaha vicino a Valentino Rossi dopo l’ottavo posto al Gp di Aragon Un weekend non proprio soddisfacente, ad Aragon, per la Yamaha. Dopo due giornate di prove complicatissime, il warm up di questa mattina sembra aver dato qualche spiraglio positivo ai piloti del team di Iwata. Effettivamente, la gara di Rossi e Vinales non è stata del tutto negativa: i due piloti sono riusciti a chiudere il ...

MotoGp - GP Aragon - Valentino Rossi : 'Modifiche inutili - situazione preoccupante' : Partito dalla 17posizione, Valentino Rossi ha chiuso il GP di Aragon all'ottavo posto. Ecco le sue sensazioni a fine gara: "Ieri è stata la giornata più difficile del weekend. Abbiamo fatto alcune ...

MotoGp - Valentino Rossi sconsolato : “purtroppo la Yamaha è questa - lo diciamo ormai da un anno” : Ottava posizione per Valentino Rossi al termine del Gp di Aragon, un risultato positivo per il Dottore calcolando il diciassettesimo posto sulla griglia Un ottavo posto che non può far sorridere, un piazzamento tutto sommato positivo però per il pilota della Yamaha vista la diciassettesima posizione di partenza. AFP/LaPresse Una gara in rimonta, completata con l’ingresso in top ten che permette al pesarese di chiudere davanti a tutte ...