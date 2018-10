MotoGP | GP Thailandia 2018 | Marc Marquez guida il tuk tuk per le strade di Bangkok VIDEO

MotoGP - GP di Thailandia 2018 : orari e come vedere la gara in tv : Durante le gare delle tre categorie, grazie al match center dell'App, sarà possibile accedere ai tempi ufficiali Dorna e alla cronaca scritta in real time. E con il liveblog avrete l'opportunità di ...

MotoGP - Dovizioso motivato per la Thailandia : 'pista particolare - ma nei test non eravamo messi male' : Il Ducati Team arriva sul circuito di Buriram per il primo Gran Premio della Thailandia: le parole di Andrea Dovizioso alla vigilia del 15° appuntamento stagionale Il Ducati Team è sbarcato in ...

MotoGP - GP Thailandia 2018. Andrea Dovizioso : “I test sono andati bene - siamo competitivi”. Jorge Lorenzo : “Piede gonfio - non sono al 100%” : Ormai è tutto pronto a Buriram dove nel weekend andrà in scena il GP di Thailandia 2018, tappa del Mondiale MotoGP che per la prima volta sbarca su questo tracciato asiatico. Un circuito tutto da scoprire, al momento è difficile fare dei pronostici in vista della gara ma sicuramente Marc Marquez e le Ducati si daranno grande battaglia come è successo negli ultimi appuntamenti. Le Rosse di Borgo Panigale cercheranno sicuramente di mettersi in ...

MotoGP – Dovizioso motivato per la Thailandia : “pista particolare - ma nei test non eravamo messi male” : Il Ducati Team arriva sul circuito di Buriram per il primo Gran Premio della Thailandia: le parole di Andrea Dovizioso alla vigilia del 15° appuntamento stagionale Il Ducati Team è sbarcato in Tailandia, dove domenica prossima a Buriram si correrà il quindicesimo round della stagione, la prima gara MotoGp nella storia di questo Paese. Andrea Dovizioso arriva in Thailandia in seconda posizione nella classifica piloti, dopo il secondo posto ...

MotoGP - GP Thailandia 2018 : Marc Marquez a caccia di un altro sigillo - Ducati ci prova mentre la Yamaha… : Un appuntamento al buio? Quasi. Il Circus del Motomondiale si dirige verso la Thailandia, sede del 15° round iridato, e nella classe regina la situazione sembra ormai abbastanza definita. Con il mirabile successo di Aragon (Spagna), Marc Marquez ha dato un saggio delle sue eccezionali qualità, prevalendo nel confronto all’ultimo sangue con Andrea Dovizioso ed arrivando sul monoruota al traguardo. Per lo spagnolo è stato il sesto successo ...

MotoGP – Valentino Rossi arriva in Thailandia : che accoglienza per il Dottore [GALLERY] : Un’accoglienza calorosissima per Valentino Rossi in Thailandia: le foto dell’arrivo del Dottore in aeroporto Inizia ufficialmente domani il weekend di gara del Gp di Thailandia, ma i piloti sono già in giro in terra thailandese per presenziare a diversi eventi organizzati dai rispettivi team. Valentino Rossi è approdato ieri all’aeroporto di Buriram, dove ha ricevuto una calorosissima accoglienza. Regali caratteristici ...

MotoGP Aprilia - Espargarò : «In Thailandia saremo motivati» : BURIRAM - Dopo l'ottimo sesto posto conquistato ad Aragon, Aleix Espargarò resta con i piedi per terra e si prepara ad affrontare la gara in Thailandia. 'Quello di Aragon per noi è stato un risultato ...

MotoGP - GP Thailandia 2018. Marquez : 'Dovremo rivedere il lavoro dei test' : La tre giorni di test dal 16 al 18 febbraio 2018 a Buriram aveva permesso ai team MotoGP di prendere contatto con la nuova pista disegnata dal noto "architetto del motorsport" Hermann Tilke. In quell'...

MotoGP - GP Thailandia 2018 : il circuito di Buriram ai raggi X : Il Mondiale MotoGP sbarca, per la prima volta nella sua storia, in Thailandia per il primo Gran Premio nella storia di questo stato asiatico. La gara si disputerà sul Chang International Circuit di Buriram, città situata nel nord-est della nazione, lontana dal mare e attorniata da foreste e boschi, non propriamente la Thailandia che abbiamo in mente fatta di spiagge meravigliose e isole mozzafiato. Il tracciato è stato inaugurato nel 2014 e ha ...

MotoGP Thailandia - Rossi : «Gara importante per migliorare» : ROMA - 'Dopo così tante gare europee, è ora di andare in Thailandia dove abbiamo fatto un test pre-stagionale lì a febbraio' . Valentino Rossi cerca in questo finale di stagione di trovare conferme ...

MotoGP Thailandia - Marquez : «Concentrati - sarà un weekend importante» : BURIRAM - ' Dobbiamo rimanere concentrati e calmi, dato che sarà importante gestire bene il fine settimana, lavorando nel modo in cui siamo abituati a fare. sarà emozionante correre in Thailandia per ...

MotoGP - Marquez 'Il caldo della Thailandia è un duro test'. Rossi 'Voglio il podio' : BURIRAM - Marc Marquez può limitarsi a gestire. Il campione della Honda ha 72 punti di vantaggio su Andrea Dovizioso e arriva in Thailandia con la voglia di non forzare più di tanto. 'Dobbiamo ...

MotoGP – Valentino Rossi verso la Thailandia : le parole del Dottore alla vigilai della gara di Buriram : Le sensazioni di Valentino Rossi alla vigilia del nuovo appuntamento della MotoGp: le parole del Dottore in vista del Gp della Thailandia E’ tutto pronto sul circuito di Buriram per il nuovissimo appuntamento della MotoGp, inserito nel calendario a partire proprio dalla stagione 2018, attualmente in corso. I piloti sono in viaggio in vista del nuovo Gp della Thailandia, che si disputerà domenica. AFP/LaPresse In attesa di scoprire ...

MotoGP – Umidità ed alte temperature non preoccupano Marquez : “Thailandia? Dobbiamo rimanere concentrati” : Tutto pronto per il Gp della Thailandia: le sensazioni di Marc Marquez alla vigilia della gara di Buriram I piloti della MotoGp sono in viaggio verso la Thailandia, per il nuovissimo appuntamento, inserito nel calendario proprio dalla stagione 2018, attualmente in corso. Prima delle tre gare consecutive che vedranno i piloti in scena in Giappone, Australia e Malesia, la MotoGp fa tappa a Buriram. AFP/LaPresse Marquez arriva in Thailandia ...