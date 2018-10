MotoGp - GP Thailandia 2018. Andrea Dovizioso : “I test sono andati bene - siamo competitivi”. Jorge Lorenzo : “Piede gonfio - non sono al 100%” : Ormai è tutto pronto a Buriram dove nel weekend andrà in scena il GP di Thailandia 2018, tappa del Mondiale MotoGP che per la prima volta sbarca su questo tracciato asiatico. Un circuito tutto da scoprire, al momento è difficile fare dei pronostici in vista della gara ma sicuramente Marc Marquez e le Ducati si daranno grande battaglia come è successo negli ultimi appuntamenti. Le Rosse di Borgo Panigale cercheranno sicuramente di mettersi in ...

MotoGp – Dovizioso motivato per la Thailandia : “pista particolare - ma nei test non eravamo messi male” : Il Ducati Team arriva sul circuito di Buriram per il primo Gran Premio della Thailandia: le parole di Andrea Dovizioso alla vigilia del 15° appuntamento stagionale Il Ducati Team è sbarcato in Tailandia, dove domenica prossima a Buriram si correrà il quindicesimo round della stagione, la prima gara MotoGp nella storia di questo Paese. Andrea Dovizioso arriva in Thailandia in seconda posizione nella classifica piloti, dopo il secondo posto ...

MotoGp - Petrucci : 'Con Dovizioso faremo grandi cose' : ... 9 vittorie e 12 podi, ottenendo il titolo di Campione italiano Stock 1000 2011 con una gara di anticipo e di vicecampione del Mondo Stock 1000 2011 a 2 punti dal vincitore. 'Credo che sia la mia ...

VIDEO MotoGp - Highlights GP Aragon 2018 : Marc Marquez vince nel finale - battuto Dovizioso. Valentino Rossi ottavo - cade Lorenzo : Marc Marquez ha vinto il GP di Aragon 2018, tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo è tornato al successo grazie a un finale incandescente in cui ha pigiato forte sull’acceleratore respingendo gli assalti di Andrea Dovizioso mentre Andrea Iannone completa il podio. Valentino Rossi chiude in ottavo posizione, Jorge Lorenzo è caduto alla decima curva. Di seguito il VIDEO con gli Highlights del GP di Aragon ...

MotoGp - Dovizioso spaventato da… Iannone : “ho avuto paura di Andrea. Marquez? Non avevo carte” : Il pilota della Ducati ha svelato di aver risposto sorpasso su sorpasso a Marquez per evitare di ingaggiare la battaglia con Iannone Ad Aragon vince sempre Marc Marquez, ma che fatica avere ragione di un Andrea Dovizioso davvero duro a morire. Il pilota della Ducati guida per larghi tratti la gara spagnola, salvo venire attaccato nei giri finali dal campione del mondo che, dopo qualche giro di battaglia, si scrolla di dosso il forlivese ...

MotoGp - Pagelle GP Aragon 2018 : per Marc Marquez doppio successo - Dovizioso le prova tutte - Rossi fa quello che può - Lorenzo e Crutchlow male : Il Gran Premio di Aragon 2018 della MotoGP consacra Marc Marquez che vince davanti al pubblico spagnolo ed è sempre più vicino al titolo del Mondiale MotoGP. La gara ha visto diversi colpi di scena ed errori pesanti, con la sorpresa Suzuki e, la meno sorprendente brutta domenica delle Yamaha. Andiamo, quindi, a consegnare le Pagelle della gara del MotorLand. Pagelle GP Aragon 2018 Marc Marquez (HONDA) – VOTO 10: Il campione del mondo in ...

MotoGp - Classifica Mondiale 2018 : Marc Marquez vola in graduatoria generale - Dovizioso a 72 punti dallo spagnolo : Marc Marquez conquista ad Aragon (Spagna) il sesto successo stagionale, la quarta vittoria in MotoGP su questo tracciato, e si avvicina ad ampie falcate al suo settimo titolo iridato. Lo spagnolo può vantare 72 punti di vantaggio su Andrea Dovizioso, secondo quest’oggi sulla Ducati, mentre Valentino Rossi è terzo (distante 87 punti) solo ottavo oggi e in grande difficoltà con la Yamaha. Classifica Mondiale MotoGP ...

