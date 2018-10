MotoGp Aprilia | Espargarò | «In Thailandia saremo motivati»

MotoGp Aprilia - Espargaró : «È un risultato importante per tutti» : ROMA - Finalmente un weekend positivo per l'Aprilia, che ha centrato il migliore risultato della stagione con il sesto posto finale di Aleix Espargaró, che non nasconde tutta la propria soddisfazione: ...

MotoGp Aprilia - Espargaró : «Dobbiamo continuare con il massimo impegno» : TORINO - Per l'Aprilia è arrivato finalmente un weekend positivo. La moto italiana ha centrato infatti il migliore risultato della stagione con il sesto posto finale di Aleix Espargaró, che non ...

MotoGp - GP Aragon. Aprilia - si lavora anche in vista della prossima stagione : L'Aprilia arriva ad Aragon con l'obiettivo di continuare lo sviluppo della RS-GP, fondamentale per cercare di aumentare la competitività in un campionato durissimo. I benefici delle concessioni ...

MotoGp – Aleix Espargaro omaggia Pantani : ai box Aprilia spunta Mamma Tonina [FOTO] : Mamma Tonina in visita ai box Aprilia: la madre di Pantani ringrazia Espargaro per l’omaggio al figlio nel suo casco speciale per la gara di San Marino Manca poco alla gara di MotoGp di San Marino: i piloti si preparano a regalare grande spettacolo ai tifosi italiani che popolano le tribune del circuito di Misano intitolato a Marco Simoncelli. Un weekend di gara importantissimo per i piloti italiani, molti dei quali, per ...

MotoGp - GP Misano 2018. Bradley Smith collaudatore Aprilia nel 2019 : L'Aprilia ha approfittato del GP "casalingo" di Misano per fare un importante annuncio. La casa italiana ha reso noto che Bradley Smith entrerà a far parte del Test Team Aprilia per il 2019. Il pilota ...

MotoGp - Aprilia ha scelto Smith come test rider per il 2019 : TORINO - Bradley Smith ha trovato il modo per rimanere agganciato al mondo della MotoGp, dopo essere stato appiedato dalla KTM con l'arrivo di Johann Zarco e la conferma di Pol Espargaró. Il ...

MotoGp : Smith test rider progetto Aprilia : ANSA, - ROMA, 7 SET - Il GP di casa per Aprilia, a Misano Adriatico, è anche l'occasione per una importante ufficializzazione. Il pilota MotoGp Bradley Smith entrerà a far parte del test Team Aprilia ...

MotoGp - Bradley Smith saluta la Ktm : ufficiale il suo passaggio in Aprilia nel ruolo di collaudatore : La Casa di Noale ha ufficializzato l’ingaggio di Bradley Smith, il britannico avrà il ruolo di collaudatore salutata la Ktm, Bradley Smith riparte dall’Aprilia. Il pilota britannico avrà il ruolo di collaudatore a partire dalla prossima stagione nel team di Noale, con la possibilità di sfruttare una serie di wild card che gli permetteranno di prendere parte ad alcune gare del calendario 2019. Per Smith si tratta di un ritorno ...

MotoGp - Aprilia contesa tra Pernat e Biaggi : Il pilota romano al momento ricopre solo un ruolo di ambasciatore del marchio Aprilia nel mondo. Ma vorrebbe qualcosa di più ambizioso e interessante. CLASSIFICA CALENDARIO Pernat Biaggi Aprilia ...

MotoGp - Pernat contro Biaggi : duello per l'Aprilia : C'è anche Max Biaggi, che attualmente riveste il ruolo di ambasciatore del marchio nel mondo. Questo compito è un po' stretto al sei volte campione del mondo, che vorrebbe un ruolo più operativo. ...

MotoGp : Aprilia - bagnato spinge Redding : ANSA, - ROMA, 25 AGO - La variabilità meteorologica di Silverstone ha fatto da protagonista nelle qualifiche MotoGp e anche nella precedente FP4, iniziata con pista asciutta. Molte le cadute per l'...

MotoGp - Albesiano spiega lo sfogo di Redding e crede in Iannone : 'con lui l'Aprilia alzerà l'asticella' : A questo riguardo, dalle pagine di ' Gazzetta dello Sport' , spuntano le parole del direttore tecnico e team manager dell'Aprilia. Romano Albesiano ha ammesso le colpe della scuderia italiana in ...

MotoGp - Albesiano spiega lo sfogo di Redding e crede in Iannone : “con lui l’Aprilia alzerà l’asticella” : Romano Albesiano tira le somme di una stagione deludente per l’Aprilia in MotoGp, il direttore tecnico pensa già all’anno prossimo con Andrea Iannone Stagione deludente per l’Aprilia in MotoGp La casa motoristica con in sella Alexis Espargarò e Scott Redding, nell’ultimo appuntamento del Motomondiale, ha mostrato tutti i suoi deficit in tema di gomme ed elettronica, finendo con entrambi i suoi piloti fuori dalla ...

MotoGp – Redding torna sui suoi passi : arrivano le scuse ufficiali all’Aprilia : Scott Redding chiede pubblicamente scusa all’Aprilia dopo il duro sfogo di qualche giorno fa Duro sfogo di Scott Redding, pochi giorni fa, al termine del weekend del Gp d’Austria. Il britannico ci è andato giù pesante, puntando il dito contro il suo team, l’Aprilia (QUI LE SUE PAROLE). Qualche giorno di relax è servito però a Redding per tornare sui suoi passi e chiedere ufficialmente scusa al team. Devo enormi scuse al ...