Moto3 | nel 2019 Andrea Migno correrà per il team Bester Capital Dubai

Moto3 - Jorge Martin sfrutta ogni occasione ed allunga nel Mondiale - ma Marco Bezzecchi ha le carte in regola per contrastarlo fino all’ultimo : Il Gran Premio d’Aragon, quindicesimo round del Mondiale Moto3, è andato in archivio ed ora mancano solo cinque gare alla fine di una stagione che si preannuncia incerta ed entusiasmante fino alla bandiera a scacchi di Valencia. Lo spagnolo del Team Gresini Jorge Martin ha conquistato il suo sesto successo stagionale ed ha così rafforzato la sua leadership nella classifica iridata, che ora conduce con 13 lunghezze di vantaggio ...

LIVE Moto3 - GP Aragon 2018 in DIRETTA : Bezzecchi davanti a tutti nel warm-up ma penalizzato. Martin chiude nono : OASport vi propone la DIRETTA LIVE del warm-up e del GP di Aragon, quattordicesimo appuntamento del Mondiale 2018 di Moto3 : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle 8.40 ...

LIVE Moto3 - GP Aragon 2018 in DIRETTA : Jorge Martin per allungare nel Mondiale - Bezzecchi spalle al muro. Si parte con il warm-up : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del warm-up e del GP di Aragon, quattordicesimo appuntamento del Mondiale 2018 di Moto3. Sul tracciato iberico si prospetta il solito confronto Italia-Spagna. Jorge Martin, dopo aver ottenuto la nona pole stagionale, è il grande favorito per la vittoria di tappa. Il leader del campionato vuol approfittare del round di casa per allungare nella graduatoria generale nei confronti di Marco Bezzecchi. Il ...

Moto3 - GP Aragon 2018 : risultati e classifiche prove libere 3. Marco Bezzecchi domina la scena davanti a Bastianini e ad Antonelli : E’ grande Italia nelle prove libere 3 del GP di Aragon, quattordicesima prova del Mondiale 2018 di Moto3. Sul difficile tracciato spagnolo Marco Bezzecchi, secondo della graduatoria iridata, ha ottenuto il miglior crono del turno in 1’57″961, confermando le ottime attitudini della sua KTM su questo tracciato, specialmente nell’ultimo settore caratterizzato da un lunghissimo rettilineo che esalta le qualità della moto el ...

Moto3 - GP Aragon 2018 : Enea Bastianini vola nella FP2 davanti a Rodrigo e Bulega - quarto Martin : Enea Bastianini (Honda Leopard) piazza il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Aragon 2018 della Moto3. Il romagnolo, infatti, scende fino a 1:58.418 proprio in chiusura di turno, dimostrandosi decisamente competitivo al MotorLand e approfittando delle ammaccature del ceco Jakub Kornfeil (KTM Redox) che aveva fatto segnare il giro più veloce nella FP1, prima di andare a sbattere nell’ultimo minuto di ...

Moto2 e Moto3 - nello Sky Racing Team arriva Vietti : ' Ogni giovane pilota che cerca di farsi strada nel mondo delle due ruote sogna di avere un supporto di questo tipo e di esordire nel Campionato in uno dei migliori Team della categoria. Dopo due ...

Moto3 - GP Aragon 2018 : Marco Bezzecchi non può più sbagliare per contrastare Jorge Martin nel Mondiale : Il MotoMondiale si sposta ad Aragon, in Spagna, per il quattordicesimo appuntamento della stagione 2018 che si disputerà da venerdì 21 a domenica 23 settembre. Nella categoria più leggera, la Moto3, la situazione di campionato è molto aperta dato che a sei gare dalla conclusione ci sono ancora tre contendenti al titolo iridato (a meno di clamorosi stravolgimenti): lo spagnolo Jorge Martin e gli italiani Marco Bezzecchi e Fabio Di ...

Moto3 - GP San Marino Misano 2018 : Lorenzo Dalla Porta vince in volata su Martin e Di Giannantonio - Bezzecchi cade nel finale : Lorenzo Dalla Porta (Honda Leopard) vince il Gran Premio di San Marino 2018 della Moto3 e conquista il primo successo della sua giovane carriera. Il pilota toscano disputa una prova solida e senza sbavature e centra, con pieno merito, il gradino più alto del podio di Misano. La gara della classe più leggera è decisa da due cadute. La prima, di gruppo, nel corso del secondo giro, che estromette ben cinque piloti Dalla battaglia (tra i quali Aron ...

Moto3 - GP San Marino Misano 2018 : Jorge Martin primo nella FP2 - Marco Bezzecchi in scia! Terzo Bastianini : Jorge Martin scatenato nel secondo turno di prove libere del GP di San Marino 2018, tappa del Mondiale Moto3 che si disputa sul tracciato di Misano. Lo spagnolo ha siglato il miglior tempo in 1:42.324, precedendo di 92 millesimi il nostro Marco Bezzecchi. Il leader della classifica generale, con 12 punti di vantaggio proprio su Martin, sembra gradire particolarmente il tracciato intitolato a Marco Simoncelli e lo ha ben interpretato in sella ...

Moto3 - GP Gran Bretagna : nelle prime due prove libere Arbolino è il più veloce. 2° Bezzecchi - 3° Antonelli : Nuvoloni minacciosi, vento forte e un mare di buche: Silverstone è più complicata del previsto. La riasfaltatura del tracciato ha migliorato il grip ma non ha eliminato il problema degli avvallamenti ,...

Moto3 - GP Gran Bretagna 2018 : prove libere 2. Tony Arbolino precede Bezzecchi e Antonelli in un festival italiano - decimo Martin : Dopo una mattinata dominata dal sole, arriva la pioggia a Silverstone e condiziona almeno in parte la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna della Moto3. Gli ombrelli si aprono a circa venti minuti dalla conclusione, per cui proprio in concomitanza con la metà della sessione. Le condizioni, tuttavia, migliorano rapidamente ed il turno si conclude senza problemi. Il miglior tempo lo fissa Tony Arbolino (Honda Marinelli) ...

Moto3 - GP Gran Bretagna 2018 : Marco Bezzecchi difende la leadership nel Mondiale contro un Jorge Martin pienamente ristabilito : Marco Bezzecchi contro Jorge Martin. È il filone principale di un Mondiale di Moto3 che a Silverstone vivrà un nuovo episodio della rivalità che sta caratterizzando il 2018 della classe leggera del MotoMondiale. Sono i due piloti che sono emersi dal folto gruppo di pretendenti alla corona, quelli che hanno mostrato non solo talento e velocità da vendere, ma anche cinismo, continuità, capacità di gestire gara e campionato anche dal punto di vista ...

Moto3 - GP Austria. Bezzecchi vince e allunga nel mondiale. Secondo Bastianini : Marco Bezzecchi e Jorge Martin si ritrovano in prima fila, uno affianco all'altro, separati solo da 78 millesimi dopo la qualifica, da 3 punti in classifica e dai 18 punti di sutura che lo spagnolo ...

Moto3 - GP Austria 2018 : doppietta italiana! Marco Bezzecchi trionfa e allunga nel Mondiale! 2° Bastianini - 3° Martin : Marco Bezzecchi si aggiudica il GP d’Austria, undicesima prova del Mondiale 2018 di Moto3. Sul tracciato del Red Bull Ring il pilota italiano della KTM è protagonista di una gara eccezionale, in testa per quasi tutti i giri ad un ritmo molto veloce. Un successo di grande maturità del romagnolo che ha preceduto un Enea Bastianini (Honda) in grande rimonta e distanziato di 473 millesimi, mentre conclude in terza piazza un fantastico Jorge ...