Moto3 | GP Thailandia 2018 | il duello iridato tra Martin e Bezzecchi continua sull’inedita

(Di mercoledì 3 ottobre 2018) Il Motomondiale si trasferisce a Buriram per la prima storica edizione del GP di, sedicesimo e quintultimo appuntamento della stagione. Nella categoria più leggera andrà in scena l’ennesimo capitolo della sfida iridata tra Jorgee Marco, con una situazione attuale di classifica che vede l’iberico in vetta con 13 punti di vantaggio sul rivale diretto e 41 sul proprio compagno di squadra Fabio Di Giannantonio. A cinque gare dalla conclusione sono rimasti solo tre piloti ancora in corsa per il Mondiale, anche se tutto fa pensare che sarà una sfida a due fino all’epilogo di Valencia.è reduce dal suo sesto successo stagionale ottenuto in maniera schiacciante ed in solitaria ad Aragon, anche se è stato indubbiamente agevolato dalla penalizzazione di dodici posizioni in griglia di partenza inflitta dai commissari al suo rivale (per ...